姫路競馬は明日１０日から１２日の３日間開催で今年ラストを迎える。山に囲まれたのどかな雰囲気のなか、姫路城を見ながらグルメも満喫できる姫路競馬の魅力を、そのだ金曜ナイターイメージガール「ＳＫＮフラッシュ８」のメンバーで最も長い６年目を迎えた海江田麻貴さんが余すところなくナビゲート。予習して姫路競馬場を満喫しよう。

―姫路競馬場の魅力は

「スタンドなどファンエリアの傾斜があるぶん、見下ろすことができるので、馬の写真を撮るのが好きな方は、より撮りやすいと思います。あとは黒板ですね」

―パドックで手書きで掲示されていますね

「初めて見た人はびっくりすると思うんのですが、ずっと変えずに貫いていて。今は水沢と姫路だけですけど、味があって文字に特徴があって、愛着もわいているので、これからも変えないでほしいです」

―競馬場場内のスポーツ施も充実しているそうですね

「内馬場にはフットサル場があって、スタンドには卓球場やダンスなどをするスタジオが併設されていてピラティス、ヨガなどの教室も開催されていて。競馬場では珍しいですよね」

―場内でオススメのグルメは

「やっぱり姫路おでんですね。味のついたおでんに、さらに生姜醤油をつけて食べるので、結構濃いめでお酒が欲しくなります。姫路は寒い時期の開催なので、温まりながら観戦してもらうのもいいかな。あとスタンド５階の有料観覧席にある食堂のオムライスがすごく美味しくて。ぜひ一度は食べてほしいです」

―園田競馬場と姫路競馬場の大きな違いは

「園田競馬場は伊丹空港が近く、比較的都会の場所ですが、姫路競馬場は山に囲まれ、山を見ながら競馬できる。のどかで非日常的です。姫路城を見ながら競馬場に行けるのもいいですよね」

―姫路競馬で馬券を買う時のポイントを

「園田で好走していても姫路では直結しないことが多くて頭を切り換えないといけないです。同じ距離でも姫路の方がかなり時計がかかるので。基本的に姫路は内が深くて、特に開幕初日は１、２枠の馬が苦戦することが多いです。ただ今年は内の馬も結構頑張っていて、例年とは少し傾向も変わっている感じです」

―脚質的な傾向は

「園田は逃げ馬が残ることが多いですけど、姫路は直線が短い割に差しも届きやすいです。後ろすぎるとさすがに届かないですけど、好位で脚をためていた馬がスッと前に出るイメージはあります」

―推しのジョッキーは

「塩津璃菜騎手と佐々木世麗騎手。二人の女性騎手のワンツーが見れた時は、すごくうれしかったです。勝負ごとなので張り詰めたイメージがあるなかで、二人がいることでふわっとなごませてくれる。園田・姫路はジョッキー同士の仲もいいですね」

―最後に姫路競馬場へ観戦に訪れるファンへＰＲを

「歴史を感じられて、自然も感じられる。姫路の人はみんな優しいですし、友達や家族と旅行がてら来るのに一番いい場所だと思います」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

姫路競馬場のパドックボードは、現在の地方競馬としては希少な手書きの掲示板を採用している。３人の女性スタッフが水で濡らしたチョークを使用し、独特のフォントで馬名、馬体重をマス目に沿って一文字一文字大きく丁寧に記入。書かれた文字が乾き、白く浮き上がるとスタッフ同士で読み合わせ確認を行い、ボードを回転させ、パドック場で別のスタッフもチェックする。気をつけていることは「やはり間違えないこと。そのためにＷチェックは欠かさずしています。濁点などクセのある字体ですけど、見本にならって書いていくうちに慣れてきます。これからも続いてほしいですね」。現地で温かみのある手書きのボードを見ながら、パドックチェックも姫路ならではの楽しさだ。

海江田 麻貴（かいえだ・まき）１９９６年９月２４日生まれ。鹿児島県出身。立命館大学スポーツ健康科学部卒業。ＴＶリポーターやＭＣ、キャスターなど幅広く活躍。２０２０年からＳＫＮフラッシュ８のメンバーとして園田、姫路競馬の魅力を伝える。世界遺産検定３級、ＪＦＡサッカー４級審判員。ガンバ大阪のサポーターで推しの選手は一森純と宇佐美貴史。