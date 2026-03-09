タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ビール＆たこ焼きでの“昼飲み姿”を公開した。

「大阪来てるよ たこ焼きは3件はしごして食べ比べしちゃった 大阪グルメさいこ〜」とつづり、ビールとたこ焼きを掲げて笑みを浮かべている写真などをアップした。

ハッシュタグで「大阪」「大阪グルメ」「昼飲み」「たこ焼き」「大阪」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「楽しんで素敵です」「凄く可愛いです！」「今日のビジュも最高です」「ビールを片手に最高の笑顔の可愛いこっちゃん！たまりせ〜ん」「最高やで〜」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。