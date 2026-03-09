「オープン戦 広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が８日、本拠地初登板でのプロ初先発を、２回無安打１奪三振無失点で終えた。直球は最速１４９キロ。カットボールやフォークを織り交ぜ、中日打線を封じた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−赤木の特徴は。

「真っすぐのキレを感じる。あとはフォークにしてもカットにしても結構、球種を投げられるし、ある程度ゾーンに投げられるのが強み」

−赤木の次（の登板）は先発か救援か。

「そこは、また他の投手との兼ね合いもあるから。投手コーチがまたプランを組んでくれるかな。任せているので」

−常広を見てどうか。

「うーん。もう少しキレが出ると思うよ」

−引き続き１軍。

「横浜に連れて行く」

−救援の順番は。

「これで決めて、というのではないから」

−佐藤柳は、前回同様に四球から失点。

「真っすぐは良くなっているけど、ゾーンの中で勝負できないと、なかなか１軍では厳しい」

−打線はあと一本が出ない。

「２死からの安打が多かったから。安打は出ているけど、１点は、イニングの先頭打者が何とか頑張って出塁していかないと。２死から連打で、というのはなかなか厳しい。その辺はイニングの頭の打者が出塁して、チャンスをつくっていけるシチュエーションをつくっていきたい」