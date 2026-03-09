好きな人から制服の「第二ボタン」をもらう…かつて、卒業式の定番だったこの風習は令和の今、どうなっているのでしょうか。菅公学生服株式会社 （岡山市北区）が実施した「2026年最新の卒業式事情」に関する調査によると、「第二ボタン」の認知度は8割を超え、特に中学生においては3割が実際に贈り合うなど、今なお中高生の間で“現役の文化”であることが明らかになりました。



調査は、全国の中学生・高校生1200人（男女各300人）を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「第二ボタンの風習を知っている」と答えた中高生は80.6%にのぼり、今や世代を超えて広く認知される文化であることがわかりました。



また、実際に「渡した・もらった」経験者は27.2%と、4人に1人以上が現在も体験中。特に中学生では実施率が30.8%と高く、卒業式の「顔」としての存在感を示しています。



ちなみに、第二ボタンには、「一番大切な人を表す」「心臓に近い位置にある」など、想いを象徴する存在として語り継がれてきた背景があり、想いを形にする手段として、その文化が今もなお大切に受け継がれている様子がうかがえます。



続いて、「卒業式での贈りもの・交換アイテム」を尋ねたところ、1位「手紙・メッセージカード」（37.4%）、2位「第二ボタン」（27.2%）、3位「写真・動画」（23.8％）がTOP3となり、SNS全盛の時代においても、卒業式では「形として残る贈りもの」が選ばれていることが見て取れました。



なお、女子中学生の18.7％が「卒業式に好きな人へ告白する」と回答しており、「卒業」という節目が、直接想いを伝えるための勇気ある一歩を後押ししている様子がうかがえました。



