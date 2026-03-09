ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
＜ヨハネスブルグオープン 最終日◇8日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーは最終ラウンドが終了。2打差の2位で迎えたダン・ブラッドベリー（イングランド）が7バーディ・2ボギーの「65」をマークし逆転。トータル17アンダーでツアー通算3勝目を挙げた。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場し、昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が予選を突破。28位で迎えた最終日は、1バーディ・4ボギーの「73」と崩し、トータル3アンダー・45位タイで4日間を終えた。トータル16アンダー・2位タイにケーシー・ジャービス（南アフリカ）、ブランドン・ロビンソン・トンプソン（イングランド）。トータル14アンダー・3位にヘニー・デュプレシ（南アフリカ）が続いた。
