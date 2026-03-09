「オープン戦 広島１−８中日」（８日、マツダスタジアム）

広島の勝ちパターンが中日打線に捕まった。六回以降に登板した中崎、ハーン、島内、森浦が、いずれも得点を許す。新井監督は「六回から行った投手は、やってもらわないと苦しくなる投手たち。まだ開幕まで時間があるので、（状態を）上げてきてもらいたい」と、修正と奮起を促した。

六回に出番が来た中崎は、先頭・サノーへの四球からつながれ、１失点。七回のハーンは連打からピンチを招き、追加点を与えた。八回の島内は、先頭・石伊への死球から走者をため、鵜飼にチェンジアップを左中間席へ運ばれた。

昨季６０試合で被本塁打１の右腕が、オープン戦で被弾。「コースを狙うことを意識しすぎて、今までにない横のズレみたいなのがちょっとあった。なかなか修正できなかった」と振り返った。

九回の森浦も２失点。勝利の方程式として期待されるメンバーが、いずれも打ち込まれた。波に乗った打線を食い止めるのは、簡単ではない。それでも「誰かが（嫌な）流れを切らないといけない。０点で帰ってくるのが大事なので、きょうは悔しい」と島内。救援陣の思いを代弁した。

強固な救援陣の存在が、チームを勝利へ導く。この試合で失点したからといって、実績組への信頼は揺るぎない。開幕まで約３週間。悔しさを糧に、救援陣が調整を進める。