ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が8日夜、それぞれ自身のインスタグラムを更新。“シャー子の仲間”を公開し、名前を募集した。

「私たちの拠点カナダに帰ります！エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」とつづり、エアカナダから贈られたトナカイのぬいぐるみやケーキを手にしている写真をアップ。

ハッシュタグで「aircanada」「エアカナダ」「シャー子に仲間が増えた」「名前募集中」と添えた。「シャー子」は、りくりゅうの2人が可愛がっているというサメのぬいぐるみ。ドイツでの試合の際にファンがリンクに投げ入れたもので2人の“必需品”になっているという。

この投稿にフォロワーらからは「いってらっしゃい これから応援しています 感動をありがとうー」「ずーーーっと応援してます！」「お疲れ様でした 感動をありがとう 大好きな二人」「帰るのですね〜身体には気をつけてこれからも自分達のペースで頑張ってくださいね」などの声が寄せられている。