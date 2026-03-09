¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡ÙÆüËÜÈÇ¡¢Äé¹¬É§»á¤é4¿Í¤¬´ÆÆÄ¡¡ÃçÅçÍºÌÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤ò¡¢4·î24Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£´ÆÆÄ¤ò¡¢Äé¹¬É§»á¡¢·§ÀÚÏÂ²Å»á¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¡¢ÈªÃæ¤ß¤æ¤»á¤Î4¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³Ø±à¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡È¥Ê¥Î¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£¥Ê¥Î¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë´°àú¤ÊÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈù¾Ð¤ß¤Ë¤Ï´¶¾ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¼å¤µ¤äËÜ²»¤ò¸«È´¤¡¢¼þ°Ï¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ê¥Î¤ò¡¢ËÜºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃçÅçÍºÌ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Ê¥Î¤Ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë³Ø¹»¤ØÅ¾¹»¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Î±³¤äÈëÌ©¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢Èà¤é¤Ë¡ÈÁªÂò¡É¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶µ»Õ¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÍßË¾¤ò¼¡Âè¤Ë¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ãá½ø¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡¢Ëè¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂ©¤ò¤Î¤à¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖGMM25¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤Î¸åNetflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯2021Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤âNetflix¤Ë¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØGirl From Nowhere: The Reset¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤éChannel ONE HD 31¡¢oneD¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ª¤è¤ÓNetflix¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
FOD¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Äé¹¬É§»á¡¢·§ÀÚÏÂ²Å»á¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¡¢ÈªÃæ¤ß¤æ¤»á¤È¤¤¤¦¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë4¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬Á´6ÏÃ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤¯¡£
episode£±. ¡ÖÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢FOD¡Ø¥²¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Û¥é¥¤¥º¥ó¡ÁGOTH¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¹³Áè¤äÍ§¾ð¡¢À®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ÈÀÄ½Õ¥Ð¥«¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡á¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¥É¥é¥Þ¡É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Äé¹¬É§»á¤¬¡¢episode£². ¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤Èepisode£´. ¡ÖÀµ¤·¤¤¤Î¤Ï»ä¡×¤ò¡¢Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºîºîÉÊ¡Øµ´ÃÜÂç±ã²ñ¡Ù¤Ç¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·§ÀÚÏÂ²Å»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
episode£³. ¡Ö½÷²¦¤Î»ñ³Ê¡×¤Èepisode£µ. ¡ÖÁþ¤·¤ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£episode£¶. ¡ÖÃµ¤·¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤ÊºÊ!¡Ù¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈªÃæ¤ß¤æ¤»á¤¬ËÜºî¤Ç¤âµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡û´ÆÆÄ¡§Äé¹¬É§»á
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥·¥ê¡¼¥º episode£±.¤Î±é½Ð¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñºÝÅª¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥ÕºÂÁÈ¤ÎÃæ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀßÄê¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¿ÍÊªÂ¤·Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÅ¸³«¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¼ç±é¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Î¡È¥Ê¥Î¤Ã¤×¤ê¡É¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿
¡û´ÆÆÄ¡§·§ÀÚÏÂ²Å»á
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ï¥É¥í¥É¥í¤·¤¿Âêºà¤ò°·¤¤¤Ä¤Ä¤â°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥í¥É¥í¤Ï¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÆùÂÎÀ¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë´ÑµÒ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃçÅçÍºÌ¤ÎÂ¸ºß¡£Èà½÷¤Î¤É¤³¤«¼Âºß´¶¤Î´õÇö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ûµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á
¡Ö¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤Ï¡¢ÁÏºî¼Ô¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÏÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¥Ê¥Î¤¬¤É¤¦ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Ê²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é½Ð¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÇ®¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÁ±¤È°¡¢¸÷¤È±Æ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¼«Á³¤Ë½É¤»¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Î¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¡ÈÍßË¾¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤°Ëâ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ò±ÇÁü¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºá°´¶¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦²÷´¶¡½¡½¡È¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ûµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÈªÃæ¤ß¤æ¤»á
¡Ö¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á´¤Æepisode¤Î´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ê¥Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÃµ¤·¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ï¡¢¥Ê¥Î¤¬Í£°ì¡¢¿´¤òµö¤¹Áê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ó¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦¥Ê¥Î¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤â¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ê¥Î¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÏÄ¤µ¡¦ÉÔ´°Á´¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ò¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ÎÌò¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤»ÂÐ±þÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÃçÅç¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤¿¥Ê¥Î¤¬¡¢É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û¥¨¥«¥Á¥ã¥¤¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥í¥ó¥¿¥à¡ÊGMM Studios International¡Ì¥¿¥¤¡Í ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¡ØGirl From Nowhere¡Ù¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¥¿¥¤¹ñ³°¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤ÇËÜºî¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜÅ¸³«¤òGMM Studios International¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢ËÜºî¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï½é¤Î¹ñºÝ¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¿Ø¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ê¥Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ëÊª¸ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤Ø¤È²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ëIP¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦GMM Studios International¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¥Ê¥ÎÌò¡§ÃçÅçÍºÌ
¡ÖÄé¹¬É§´ÆÆÄ¡¢·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¡¢ÈªÃæ¤ß¤æ¤´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦£´Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤³¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äºîÉÊ¤´¤È¤Ëµ÷Î¥´¶¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Î¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤ò¤âËÝÏ®¤·¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤âÂ¾¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¡È¥Ê¥Î¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¡¢³ÆÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤¬ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡üÃçÅçÍºÌ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯£¹·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£¿ÈÄ¹165Ñ¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¡¢°Åµ¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£º£ºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£
(C)GMM Grammy PCL /¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³Ø±à¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡È¥Ê¥Î¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£¥Ê¥Î¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë´°àú¤ÊÂ¸ºß¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈù¾Ð¤ß¤Ë¤Ï´¶¾ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¼å¤µ¤äËÜ²»¤ò¸«È´¤¡¢¼þ°Ï¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥Ê¥Î¤ò¡¢ËÜºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃçÅçÍºÌ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖGMM25¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤Î¸åNetflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯2021Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤âNetflix¤Ë¤è¤êÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØGirl From Nowhere: The Reset¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤éChannel ONE HD 31¡¢oneD¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ª¤è¤ÓNetflix¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
FOD¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Äé¹¬É§»á¡¢·§ÀÚÏÂ²Å»á¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¡¢ÈªÃæ¤ß¤æ¤»á¤È¤¤¤¦¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë4¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬Á´6ÏÃ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤¯¡£
episode£±. ¡ÖÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢FOD¡Ø¥²¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Û¥é¥¤¥º¥ó¡ÁGOTH¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¹³Áè¤äÍ§¾ð¡¢À®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ÈÀÄ½Õ¥Ð¥«¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ß¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡á¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¥É¥é¥Þ¡É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Äé¹¬É§»á¤¬¡¢episode£². ¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¤Èepisode£´. ¡ÖÀµ¤·¤¤¤Î¤Ï»ä¡×¤ò¡¢Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºîºîÉÊ¡Øµ´ÃÜÂç±ã²ñ¡Ù¤Ç¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·§ÀÚÏÂ²Å»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
episode£³. ¡Ö½÷²¦¤Î»ñ³Ê¡×¤Èepisode£µ. ¡ÖÁþ¤·¤ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£episode£¶. ¡ÖÃµ¤·¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤ÊºÊ!¡Ù¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈªÃæ¤ß¤æ¤»á¤¬ËÜºî¤Ç¤âµÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡û´ÆÆÄ¡§Äé¹¬É§»á
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥·¥ê¡¼¥º episode£±.¤Î±é½Ð¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñºÝÅª¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥ÕºÂÁÈ¤ÎÃæ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀßÄê¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¿ÍÊªÂ¤·Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÅ¸³«¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¼ç±é¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Î¡È¥Ê¥Î¤Ã¤×¤ê¡É¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿
¡û´ÆÆÄ¡§·§ÀÚÏÂ²Å»á
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ï¥É¥í¥É¥í¤·¤¿Âêºà¤ò°·¤¤¤Ä¤Ä¤â°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥í¥É¥í¤Ï¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÆùÂÎÀ¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë´ÑµÒ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃçÅçÍºÌ¤ÎÂ¸ºß¡£Èà½÷¤Î¤É¤³¤«¼Âºß´¶¤Î´õÇö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ûµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á
¡Ö¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤Ï¡¢ÁÏºî¼Ô¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÏÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¥Ê¥Î¤¬¤É¤¦ÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Ê²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é±é½Ð¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÇ®¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ËÁ±¤È°¡¢¸÷¤È±Æ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¼«Á³¤Ë½É¤»¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Î¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¡ÈÍßË¾¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤°Ëâ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ò±ÇÁü¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºá°´¶¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦²÷´¶¡½¡½¡È¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ûµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§ÈªÃæ¤ß¤æ¤»á
¡Ö¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á´¤Æepisode¤Î´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ê¥Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÃµ¤·¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ï¡¢¥Ê¥Î¤¬Í£°ì¡¢¿´¤òµö¤¹Áê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ó¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ï¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦¥Ê¥Î¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤â¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ê¥Î¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÏÄ¤µ¡¦ÉÔ´°Á´¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ò¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ÎÌò¤ÎÃçÅçÍºÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤»ÂÐ±þÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÃçÅç¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤¿¥Ê¥Î¤¬¡¢É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û¥¨¥«¥Á¥ã¥¤¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥í¥ó¥¿¥à¡ÊGMM Studios International¡Ì¥¿¥¤¡Í ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¡ØGirl From Nowhere¡Ù¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¥¿¥¤¹ñ³°¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤ÇËÜºî¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜÅ¸³«¤òGMM Studios International¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢ËÜºî¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï½é¤Î¹ñºÝ¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¿Ø¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ê¥Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ëÊª¸ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤Ø¤È²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ëIP¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦GMM Studios International¤ÎÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¥Ê¥ÎÌò¡§ÃçÅçÍºÌ
¡ÖÄé¹¬É§´ÆÆÄ¡¢·§ÀÚÏÂ²Å´ÆÆÄ¡¢¥æ¡¦¥è¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¡¢ÈªÃæ¤ß¤æ¤´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦£´Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤³¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äºîÉÊ¤´¤È¤Ëµ÷Î¥´¶¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Î¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤ò¤âËÝÏ®¤·¡¢ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢´Ñ¤ëÂ¦¤âÂ¾¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¡È¥Ê¥Î¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤½¤ó¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¡¢³ÆÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤¬ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡üÃçÅçÍºÌ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯£¹·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£¿ÈÄ¹165Ñ¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¡¢°Åµ¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£º£ºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£
(C)GMM Grammy PCL /¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó