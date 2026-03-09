DLEがアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』4月12日よりテレ東系6局ネットにて放送開始！主題歌はHey! Say! JUMPが担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DLEがオルタナティブ・アニメでアニメーション制作を担当するTVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』（原作：森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が2026年4月12日より毎週日曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送開始することが決定した。

放送開始に先駆け、本作の魅力を凝縮した本PV映像を公開。主題歌はHey! Say! JUMPが歌う描き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE」に決定した。

本PVでは、アシベとゴマちゃん、登場するみんなのピースな日常を表現した、思わず笑顔になってしまう内容となっており、ゴマちゃんの愛くるしい姿とともに、物語を彩る主題歌の音源も初解禁となっている。

主題歌を担当するHey! Say! JUMP、および本作プロデューサーの菅野あゆみより、放送に向けた熱いコメント及び特別インタビューが到着した。

＜Hey! Say! JUMPからのコメント＞

この度、アニメ「小3アシベ QQゴマちゃん」の主題歌を担当することが決定しました！

予告で初お披露目となった楽曲「CUE CUE CUTE」はもう聴いてくれましたか？

今回の楽曲には「CUE CUE CUTE」な魅力がたっぷり詰まっています。僕たちは、ワクワク・モフモフ・キュンキュンな気持ちを込めて歌いました。

アニメではとってもキュートなアシベとゴマちゃんが見られるそうです。皆さん、アニメ「小3アシベ QQゴマちゃん」お楽しみに！

Hey! Say! JUMPが語る「CUE CUE CUTE」の舞台裏。特別インタビューはこちら

https://qq-gomachan.com/music/cue-cue-cute/

＜DLE所属プロデューサー・菅野あゆみからのコメント＞

「仲が良い」は、最強の才能です。

Hey! Say! JUMPさんの最大の強み、それは「いつまでも変わらない仲の良さ」です。

世の中にグループは数あれど、これほどまでに「メンバーと一緒にいられる喜び」を全身で表現できる方たちは他にいないと思います。

その姿は、時に喧嘩をしながらも、当たり前のように隣にいるアシベくんとゴマちゃんの関係そのもの。

家族であり、最高の相棒。

そんな彼らだからこそ、この「無邪気で最強な仲良し」を表現してくださると確信し、この度、主題歌をお願いいたしました。

届いた楽曲は、思わずハイタッチしたくなるほどキュートなラブソング！

朝からハッピーになれるこの歌を、何万回も聴いて、一緒に歌って踊ってください！

●楽曲情報

Hey! Say! JUMP

「CUE CUE CUTE」

作詞・作曲・編曲 ：三島想平(cinema staff)

●作品情報

「小３アシベ QQゴマちゃん」

「アニもり！」

2026年4月12 日(日)から毎週日曜あさ07:00〜07:30

テレ東系6局ネットにて

原作：森下裕美「小３アシベ QQゴマちゃん」（双葉社「漫画アクション」連載中）

【キャスト】

アシベ：松岡 美里

ゴマちゃん：神月 柚莉愛

【スタッフ】

監督／キャラクターデザイン：山脇光太郎

脚本：福田裕子 赤尾でこ

美術監督：村山茉優

音楽：松野恭平

音響監督：桑原一輝

アニメーション制作：株式会社ディー・エル・イー

製作：「小3アシベ QQゴマちゃん」製作委員会

(C)︎森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京

