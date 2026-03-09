なにわ男子・道枝駿佑主演＆安斉星来「うるわしの宵の月」公開日は10月23日に決定 特報＆場面写真も解禁
【モデルプレス＝2026/03/09】なにわ男子の道枝駿佑が主演、女優の安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』の公開日が、10月23日に決定。あわせて、特報映像と場面写真が解禁された。
【写真】なにわ道枝、美人女優とハグ＆キス寸前…急接近の特報映像
「恋なんて、俺には分かんない」、「恋なんて、私には似合わない」そう思いながら過ごしてきた、恋に不器用な2人の王子・琥珀（道枝）と宵（安斉）が初めての特別な恋心に気付く瞬間を捉えた特報映像が解禁に。「恋じゃない、はずだった」そう自分に言い聞かせながらも、止められない恋の始まり、戸惑い、そのもどかしい距離感が、表情の微かな揺らぎや指先のひとつひとつに現れている。道枝は映画化発表時に「それぞれに王子と呼ばれる2人のすれ違いや葛藤にワクワクしつつ、『次はどんな顔すんの？』って、めちゃくちゃときめいて観てもらえたら嬉しいです！」とコメントを寄せており、その言葉通り、丁寧に描かれた心の機微が、胸を震わせる映像に仕上がった。
映像と併せて解禁となるのは、原作でも人気の高い琥珀と宵の初めての出会いを切り取った場面写真。宵の前に屈み込む琥珀が、宵の顔をそっと引き寄せ見つめあう、2人の見惚れてしまいそうな美しい横顔が印象的なカットが初披露となった。この出会いが、2人の運命をどう揺らしていくのか。2人が紡ぐ恋の行方は。
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」人気連載中のやまもり三香の漫画『うるわしの宵の月』が映画化。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ道枝、美人女優とハグ＆キス寸前…急接近の特報映像
◆「うるわしの宵の月」特報映像解禁
「恋なんて、俺には分かんない」、「恋なんて、私には似合わない」そう思いながら過ごしてきた、恋に不器用な2人の王子・琥珀（道枝）と宵（安斉）が初めての特別な恋心に気付く瞬間を捉えた特報映像が解禁に。「恋じゃない、はずだった」そう自分に言い聞かせながらも、止められない恋の始まり、戸惑い、そのもどかしい距離感が、表情の微かな揺らぎや指先のひとつひとつに現れている。道枝は映画化発表時に「それぞれに王子と呼ばれる2人のすれ違いや葛藤にワクワクしつつ、『次はどんな顔すんの？』って、めちゃくちゃときめいて観てもらえたら嬉しいです！」とコメントを寄せており、その言葉通り、丁寧に描かれた心の機微が、胸を震わせる映像に仕上がった。
◆琥珀＆宵の“初めての出会い”切り取った場面写真解禁
映像と併せて解禁となるのは、原作でも人気の高い琥珀と宵の初めての出会いを切り取った場面写真。宵の前に屈み込む琥珀が、宵の顔をそっと引き寄せ見つめあう、2人の見惚れてしまいそうな美しい横顔が印象的なカットが初披露となった。この出会いが、2人の運命をどう揺らしていくのか。2人が紡ぐ恋の行方は。
◆道枝駿佑主演映画「うるわしの宵の月」
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」人気連載中のやまもり三香の漫画『うるわしの宵の月』が映画化。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】