肩こり・腰痛・猫背、なぜ歳を取ると疲れてしまうのか？ 疲れの改善方法とは【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

なぜこんなにも疲れてしまうのか？

若いころに比べて、なぜこんなにも疲れるのか？ 重労働をしているわけでもなく、若いころとさほど違う生活を送っているわけでもない。けれども一日の終わりには、体が重く、疲労が濃くなってしまう。多くの人たちが年齢のせいにして、諦めています。

若くて柔軟な筋肉は強い負荷にも耐えられて、回復も早いですが、年齢を重ねることで筋肉は硬くなり、すぐに疲れやすく、回復も鈍くなります。

また染みついた間違った体の使い方によるダメージも、静かに深刻化していきます。偏った負担で硬くなった筋肉は、満足に機能できません。

これらの体への負担は、私たちの身近な症状として現れます。例えば、肩のこり、首のこり、腰痛、猫背などです。正しい体の使い方によって、これらの症状は緩和し、改善されます。

そして、こり、血流の悪さを改善すれば、疲れにくい体、疲れがとれやすい体になるのです。

