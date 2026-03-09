ºÇ¿·ÏÀÊ¸¤¬Æ³¤½Ð¤¹¡ª¶Ú¥È¥ì¤Î¼Á¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý¡¦µÙ·Æ¡¦½ç½ø¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª¡ÚÃÃ¤¨Êý¤ÎºÇÅ¬²ò¤¬¤ï¤«¤ë 10ËüÏÀÊ¸¶Ú¥È¥ì¡Û
¶Ú¥È¥ì¤Î¼Á¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý¡¦µÙ·Æ¡¦½ç½ø¤Ç·è¤Þ¤ë
①¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý
¡¡¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¶ÚÆù¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÚÈîÂç¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë²Ê³ØÅª¤Ê¸¶Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï£³¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¡¢¥»¥Ã¥È´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¡¢¼ïÌÜ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤È¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ä¥À¥ó¥Ù¥ë¡¢¥Ðー¥Ù¥ë¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ¡Ê»þ´Ö¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥à¥ë¥·¥¢Âç³Ø¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åーÏÀÊ¸¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤È¶ÚÎÏ¡¢±¿Æ°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¶ÚÈîÂç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤º¶ÚÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò½Ì¤á¤Ê¤¬¤éÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëµá¿´À¼ý½Ì¤è¤ê¤â¡¢¶ÚÆù¤ò¿Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò½Ð¤¹±ó¿´À¼ý½Ì¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÍ°Õ¤Ê¶ÚÎÏÁý¶¯¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëµá¿´À¼ý½Ì¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤ÏÁý¶¯Î¨¡Ü£³～£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò²¼¤í¤¹±ó¿´À¼ý½Ì¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì½é¿´¼Ô¤ÇÁý¶¯Î¨¡Ü10～14¡ó¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï¡Ü18～24¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤òµá¿´À¼ý½Ì¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó£µÇÜ¸ú²ÌÎÌ¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÚÈîÂç¤Ç¤Ï¡¢µá¿´À¼ý½Ì¤È±ó¿´À¼ý½Ì¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁý²ÃÎ¨¡Ü£¶～10¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶ÚÈîÂçÎ¨¤Ï¡Ü15～18¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¶Ú¥Ñ¥ïー¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤òµá¿´À¼ý½Ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ïー¤ÎÁý¶¯Î¨¤Ï£·～£¸¡ó¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¶ÚÎÏ¤È¶Ú¥Ñ¥ïー¡¢¤½¤·¤Æ¶ÚÈîÂçÎ¨¤Ï¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤òµá¿´À¼ý½Ì¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ÖÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¶ÚÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤Î¹ç·×»þ´Ö¤ò£±～£µÉÃ¤È¤·¡¢µá¿´À¼ý½Ì¤ò£±ÉÃ¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤ò£³～£´ÉÃ¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶ÚÎÏÁý¶¯Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÈîÂç¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×¤Î»þ´Ö¤ò£´～£·ÉÃ¤È¤·¡¢µá¿´À¼ý½Ì¤ò£±～£²ÉÃ¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¤ò£´～£µÉÃ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¶ÚÈîÂç¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤â¡¢±ó¿´À¼ý½Ì¡Ê²¼¤í¤¹¼ý½Ì¡Ë¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
②¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ»þ´Ö
¡¡2024Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥½¥ì¥ó¥ÈÂç³Ø¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë¶ÚÆùÎÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ö60ÉÃ°Ê²¼¤ÎÃ»¤¤µÙ·Æ¡×¤È¡Ö60ÉÃ°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤µÙ·Æ¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤µÙ·Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ò¡Ö60ÉÃ°Ê²¼¤ÎÃ»¤¤µÙ·Æ¡×¡Ö60～120ÉÃ¤ÎµÙ·Æ¡×¡Ö120～£±8£°ÉÃ¤ÎÄ¹¤¤µÙ·Æ¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬¤±¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢60～120ÉÃ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ÚÆù¤ò¡ÖÏÓ¡×¡ÖÂçÂÜÉô¡×¡ÖÁ´¿È¡×¤ÎÉô°Ì¤ÇÊ¬¤±¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ÈÂçÂÜÉô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÏÓ¤Ï74¡ó¡¢ÂçÂÜÉô¤Ï88¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç60～£±£²£°ÉÃ¤ÎµÙ·Æ¤Ç¶ÚÈîÂç¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£Á´¿È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï60ÉÃ°Ê²¼¤ÎÃ»¤¤µÙ·Æ¤Ç¶ÚÈîÂç¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î³ÎÎ¨¤Ï69¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éô°ÌÊÌ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Ê¬³äË¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢60～£±£²£°ÉÃ¤Î´Ö¤ÇµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¶ÚÈîÂçÎ¨¤ò¾å¤²¡¢Á´¿ÈË¡¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã»¤¤µÙ·Æ»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¶ÚÈîÂç¤Ïµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´¿È¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Çー¥¿¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¶ÚÎÌ¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤¬°ã¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ´¿ÈË¡¤Ç¤â60～£±£²£°ÉÃ¤Î¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£±£²£°ÉÃ°Ê¾å¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ÚÈîÂç¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¡¢60ÉÃ°Ê²¼¤Ç¤Ï¶Ú¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ»þ´Ö¤Ç¿À·ÐÈèÏ«¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢Â³¤¯¥»¥Ã¥È¤âÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¶¯ÅÙ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î60～£±£²£°ÉÃ¤ÎµÙ·Æ¤Ï¿À·ÐÈèÏ«¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¶Ú²óÉü»þ´Ö¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
③¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°½ç½ø
¡¡¶Ú¥È¥ì¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¼ïÌÜ¤Î½ç½ø¡×¤¬¶ÚÈîÂç¡¢¶ÚÎÏÁý¶¯¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæ¤¬¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÏ¢Ë®Âç³Ø¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¼Ô¤ò£Á¡ÖÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¢ª¾®¤µ¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¡×¡¢£Â¡Ö¾®¤µ¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¢ªÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¡×¡¢£ÃÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥°¥ëー¥×¡×¤È¤¤¤¦£³¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¡¢½µ£²²ó¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò12½µ´Ö¹Ô¤¤¡¢¶ÚÎÏ¡¢¶ÚÆù¤Î¸ü¤µ¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÎÏÁý¶¯¡¦¶ÚÈîÂç¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤ÇÍ°Õ¤Ê¸þ¾å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤Î¸ü¤µ¤ÏÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò½é¤á¤Ë»È¤¦£Á¥°¥ëー¥×¤ÇÍ°Õ¤Ê¸þ¾å¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¶ÚÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇ½é¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¼ïÌÜ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¼ïÌÜ¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶ÚÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÚÈîÂçÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã´³¤Ç¤¹¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¢ª¾®¤µ¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¦±¿Æ°¡×¤ò¹Ô¤¦£Á¥°¥ëー¥×¤Ç¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£²£°£±£²Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°½ç½ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åーÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Çー¥¿¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ïÌÜ¤Î¶ÚÎÏ¤¬Í°Õ¤ËÁýÂç¤·¡¢¶ÚÈîÂç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½é´ü¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¶ÚÆù¤ÎÈîÂçÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½é´ü¤Ë¹Ô¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Û¤É½ÅÎÌ¤ä²ó¿ô¡¢¥»¥Ã¥È¿ô¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶Ú¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¸þ¾å¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½é´ü¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¶ÚÆù¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÂç¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î°ìÈÖ½é¤á¤Ë¹Ô¤¦¼ïÌÜ¤ä¶ÚÆù¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶ÚÎÏ¡¢¶ÚÈîÂçÎ¨¤¬ÁýÂç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Î½ÅÎÌ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò£±¼ïÌÜ¤á¤ËÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È·Ï¤Î¼ïÌÜ¤ò£±¼ïÌÜ¤á¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¡¢¥»¥Ã¥È´ÖµÙ·Æ»þ´Ö¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°½ç½ø¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¶ÚÈîÂç¤ä¶ÚÎÏÁý¶¯¤ËÍ¿¤¨¤ëÊÑ¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÀ°¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÀµ¤·¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Î¸Â³°ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ëÏÀ
✓ ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥ó¥Ý¤Î¹ç·×»þ´Ö¤Ï¡¢¶ÚÎÏÁý¶¯ÌÜÅª¤Ê¤é£±～£µÉÃ¡¢¶ÚÈîÂçÌÜÅª¤Ê¤é£´～£·ÉÃ¤¬¸ú²ÌÅª
✓ ±ó¿´À¼ý½Ì¡Ê²¼¤í¤¹¼ý½Ì¡Ë¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë
✓ ¥»¥Ã¥È´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ï£±～£²Ê¬
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÃÃ¤¨Êý¤ÎºÇÅ¬²ò¤¬¤ï¤«¤ë 10ËüÏÀÊ¸¶Ú¥È¥ì¡ÙÃø¡§Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー ÏÀÊ¸ÃË