日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3458（-57.0 -1.62%）
ホンダ 1433（-29 -1.98%）
三菱ＵＦＪ 2689（-70.5 -2.55%）
みずほＦＧ 6360（-192 -2.93%）
三井住友ＦＧ 5282（-141 -2.60%）
東京海上 6018（-151 -2.45%）
ＮＴＴ 149（-2.1 -1.39%）
ＫＤＤＩ 2632（-36.5 -1.37%）
ソフトバンク 208（-2.6 -1.23%）
伊藤忠 2023（-66.5 -3.18%）
三菱商 4940（-133 -2.62%）
三井物 5777（-154 -2.60%）
武田 5644（-43 -0.76%）
第一三共 2816（-51 -1.78%）
信越化 6032（-215 -3.44%）
日立 4683（-148 -3.06%）
ソニーＧ 3390（-83 -2.39%）
三菱電 5464（-54 -0.98%）
ダイキン 19412（-558 -2.79%）
三菱重 4675（-86 -1.81%）
村田製 3636（-147 -3.89%）
東エレク 40004（-1786 -4.27%）
ＨＯＹＡ 27781（-729 -2.56%）
ＪＴ 5647（-67 -1.17%）
セブン＆アイ 2042（-30.5 -1.47%）
ファストリ 63712（-1718 -2.63%）
リクルート 6794（-208 -2.97%）
任天堂 8529（-151 -1.74%）
ソフトバンクＧ 3674（-252 -6.42%）
キーエンス（普通株） 60919（-831 -1.35%）
