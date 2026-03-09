日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3458（-57.0　-1.62%）
ホンダ　1433（-29　-1.98%）
三菱ＵＦＪ　2689（-70.5　-2.55%）
みずほＦＧ　6360（-192　-2.93%）
三井住友ＦＧ　5282（-141　-2.60%）
東京海上　6018（-151　-2.45%）
ＮＴＴ　149（-2.1　-1.39%）
ＫＤＤＩ　2632（-36.5　-1.37%）
ソフトバンク　208（-2.6　-1.23%）
伊藤忠　2023（-66.5　-3.18%）
三菱商　4940（-133　-2.62%）
三井物　5777（-154　-2.60%）
武田　5644（-43　-0.76%）
第一三共　2816（-51　-1.78%）
信越化　6032（-215　-3.44%）
日立　4683（-148　-3.06%）
ソニーＧ　3390（-83　-2.39%）
三菱電　5464（-54　-0.98%）
ダイキン　19412（-558　-2.79%）
三菱重　4675（-86　-1.81%）
村田製　3636（-147　-3.89%）
東エレク　40004（-1786　-4.27%）
ＨＯＹＡ　27781（-729　-2.56%）
ＪＴ　5647（-67　-1.17%）
セブン＆アイ　2042（-30.5　-1.47%）
ファストリ　63712（-1718　-2.63%）
リクルート　6794（-208　-2.97%）
任天堂　8529（-151　-1.74%）
ソフトバンクＧ　3674（-252　-6.42%）
キーエンス（普通株）　60919（-831　-1.35%）