ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表で、当初の予定通り登板を1試合にとどめるか、それとももう1試合投げるかで悩んでいる左腕タリク・スクバル（29＝タイガース）について、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の名物記者ケン・ローゼンタール氏が8日、「どんな決断を下そうとも、そのことで誰かが文句を言うのは聞きたくない」と主張した。

スクバル自身が決めるべき問題だからだ。これまでFAを控えた米国人投手の多くが、WBC出場を回避してきた。だがスクバルは、あえて参加を選んだ。昨季はキャリア最多の195回1/3を投げ、さらにポストシーズンでも20回2/3を追加で投げた。それでもなお、WBCのマウンドに立つことを選んだ。そして既に1試合に登板した今、チームUSAを離れるかどうかで葛藤を抱えている。「これまでのキャリアの中でも、最も難しい決断の一つになると思う」と語った。

スクバルの心を動かしているのは、この大会の特別な雰囲気だ。チームUSAのクラブハウスで交わされるハイレベルな野球談議や、選手たちを鼓舞するゲストスピーカーの存在。そうした経験が、米国人としてプレーする誇りを改めて強く感じさせてくれたという。「僕が子どもの遊びのような野球をプレーできるようにするため、本当に大きな犠牲を払っている人たちがいるんです」。

スクバルは今後、代理人のスコット・ボラス氏や所属球団タイガース、そして家族とも話し合うことになるだろう。チームUSAの仲間たちも、スクバルが置かれた難しい立場を理解している。ブライス・ハーパー（フィリーズ）はこう語った。「彼は自分とキャリアにとってベストなことをするべきだ。もし残ってくれるなら最高だし、僕たちとしてはもちろん先発してほしい。でも、彼の状況も理解している。今年やらなければならないことを考えれば、それでもここに来て投げてくれたこと自体を尊敬している」。果たしてスクバルは、どちらの道を選ぶのだろうか。