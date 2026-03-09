○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・生産者物価指数
１０：３０　中・消費者物価指数
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１５：００　日・景気ウオッチャー調査
１６：００　独・鉱工業生産

○決算発表・新規上場など

決算発表：学情<2301>，ミライアル<4238>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>

出所：MINKABU PRESS