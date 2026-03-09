９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・生産者物価指数
１０：３０ 中・消費者物価指数
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１５：００ 日・景気ウオッチャー調査
１６：００ 独・鉱工業生産
○決算発表・新規上場など
決算発表：学情<2301>，ミライアル<4238>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>
出所：MINKABU PRESS
