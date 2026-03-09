９日の主なマーケットイベント ９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 日・景気ウオッチャー調査

１６：００ 独・鉱工業生産



○決算発表・新規上場など



決算発表：学情<2301>，ミライアル<4238>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>



