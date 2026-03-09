６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７８銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に発表された２月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比９万２０００人減と予想外のマイナスとなり、失業率は４．４％に上昇した。同日発表の１月の米小売売上高が前月比０．２％減となったこともあり、ドル円相場は米景気懸念から１５７円３８銭まで軟化する場面があった。ただ、米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの見方を背景に「有事のドル買い」は根強く売り一巡後は切り返し。原油高が一段と進んだことでインフレ圧力の高まりが意識され、米長期金利が上昇したこともドルの支援材料となり、一時１５８円０９銭と１月下旬以来のドル高・円安水準をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１８ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS