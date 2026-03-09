2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。

本音は万能ではない

なんでも本音で語ればうまくいく、というほど、組織はシンプルではありません。

苦手な相手に正面から「嫌い」と言って、関係性が良くなるわけもない。

さらに、嫌いとかバカだというのは、相手のことをジャッジし終わった後の本音なんですね。決めつけてしまっている。

現に、「本音で語ろう」と言っている人ほど、人をジャッジ（良し悪しをつけることを）しがちな気がします。

ひとりよがりな解釈はいらない

本当は、もっとそれ以前の「ジャッジメンタルになる前のもやもや」を伝えることが大切です。

ジャッジに至るまでの「なんか変だな」をつかまえる。なかったことにせず、たとえば、

「さっきの発言の意図がわからなくて戸惑ってしまいましたが……自分がいかにこの分野に疎いかを突きつけられたような気がして、焦っているんですが……」

など、違和感をテーブルに置くのです。

つまり、本音というよりも、解釈の入っていない「気づき」をそのまま出すということ。

リーダーの信頼は、

決定打より日々の積み重ねで決まる

たとえば、会議で伝えたことに対して部下たちの反応が悪かったときでも、心の中で「こいつらわかってないな」と決めつける前に、

「ちょっと今、反応がなかったから不安になったんだけど」

と、こんなふうに、自分が感じたことを素直に口に出してみる。

「今こういうこと思ったんですけど、どうですかね」、「なんか今ドキッとしちゃって言葉が浮かばないです」などと言うのも有効でしょう。

そうすることで、違和感が積もる前に、「私の問題」から「私たちの問題」へと提起できます。そこから「じゃあ、どうしようか？」と現実的な方策に話が進むのです。

これは、「わかってない」と断じて噛み合わないまま会議を進めるよりも、よく現場を見て、率直な気づきをぽろっと言ってくれるリーダーのほうが心を開きやすいということも大いにありますよね。

強いことが良いことだと思われている中では、それを表明するのは容易ではないでしょう。

だからこそ、決定的な一打ではなくて、もっと普段の会話から気づいた等身大の話を、その都度言い合えたら何よりだと思います。