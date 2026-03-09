外国人観光客でにぎわうカフェで接客するプログラムの参加者（右）＝2025年2月、北海道倶知安町（道後志総合振興局提供）

パウダースノーが世界的人気を誇り、インバウンド（訪日客）でにぎわう北海道・ニセコ。英語が飛び交うホテルなどで日本人大学生らが約1カ月間住み込みで働く「国内留学」のプログラムを、道庁が2017年に始めてから今年で10年目になる。これまで約430人が参加。移住につながった例もあり、担当者は「地域の特徴を生かし、関係人口を増やせている」と手応えを語る。（共同通信＝小松陸雄）

今年のプログラム初日となる2月2日。ニセコエリアにある倶知安町に集まった参加者の大学生16人は、それぞれの目標を紙に書き込んだ。「さまざまな文化背景を持った人と交流し、新しい価値観や英語力を身につける」「失敗していいから自分で考えて動く」

今シーズンの参加者は職場の公用語が英語のホテルや、外国人観光客に人気のレストランなど10社で働く。埼玉県新座市の大学2年戸井田幸耀さん（20）は「大学では生きた英語に触れる機会は限られる。縮こまらずに、文化が異なるルームメートと交流したい」と意気込む。

道後志総合振興局によると、毎年夏と冬に開催するプログラムにこれまで、群馬県や熊本県など北海道外から多く参加。海外留学したいが語学力に不安を感じたり、高額な留学費に悩んだりする学生らが応募している。

一方で、人手不足に悩む企業側からは「将来の雇用につながる」と歓迎する声が上がる。管内の2025年12月の有効求人倍率は2.13で、道内平均の2倍以上。ニセコエリアでの給仕、接客サービスの求人数に対し、働き手は不足した状態だ。

同局が昨年末に初めて実施した参加者のアンケートでは、回答者の2割が管内に移住していたことが判明。受け入れ企業に正社員として雇用された人もいて、9割の企業が活動継続を希望した。

振興局地域政策課の倉坂圭祐課長は「今後は、ニセコエリア以外の地域の魅力も広めていきたい」と語った。

ニセコエリアでの「国内留学」のプログラム初日、研修を受ける参加者＝2026年2月2日、北海道倶知安町

