フリーアナウンサーの中川安奈（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド、侍ジャパンとオーストラリアの一戦を観戦したことを明かした。

「3連勝ーーーーー！！毎試合Netflixにかじりついて見てたけど、やっぱり現地で見られるのは最高ですね 試合展開もドキドキした」と、東京ドームのスタンドで“ともに世界一へ”と書かれた侍タオルを掲げている写真などをアップ。

「吉田選手の逆転2ランホームランの直前、『なんかホームランきそうな気がする！』と友人に話していたのでよりいっそう興奮しました そして今日も安定のGIANTSソーダ片手に応援 大好きで東京ドームに来たら必ず飲んでます！笑 プロ野球のシーズン開幕も待ち遠しいなっ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ユニフォーム姿とてもお似合いです かわいい」「とっても素敵です 素晴らしい試合でした」「生観戦は最高ですね！ユニフォーム姿も素敵」「女神の応援があれば大丈夫でしたね」「プレミアムチケット取れて羨ましい」「勝利の女神」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。

昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。