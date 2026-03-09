9日（月）日差しがあっても空気ヒンヤリ。お帰りの時間帯は雨や雪の降るところがありそうです。

＜9日（月）の天気＞

上空の寒気の影響で、北日本の日本海側では雪の降っているところがあります。東日本や西日本は高気圧の圏内で、日中は太平洋側を中心に晴れるでしょう。空気はヒンヤリとして、日差しのわりに寒く感じられそうです。

また、次第に山陰沖と関東沖にそれぞれ低気圧が進む見込みです。山陰では夕方から、北陸でも夜から冷たい雨が降りだし、山沿いでは雪の降るところがありそうです。関東でも夜遅くにはところどころで降りだす予想で、お帰りの時間帯は傘があると安心です。

南岸低気圧が冷たい空気を引き込むため、日付の変わる頃には栃木県や茨城県北部など関東北部で雪になる見込みです。翌朝にかけて数センチ程度積もるおそれがあり、交通障害に注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的にこの時期らしい冷たい空気になるでしょう。

札幌 3℃（±0）

仙台 9℃（＋1）

新潟 8℃（＋1）

東京 12℃（±0）

名古屋 13℃（＋2）

大阪 12℃（＋1）

鳥取 12℃（＋4）

高知 15℃（＋1）

福岡 13℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

山陰では10日（火）にかけて雨や雪が降り、雷を伴う見込みです。13日（金）も雪の可能性があります。そのほかは日差しの届く日が多いですが、しばらくは空気がヒンヤリとしそうです。土日は各地とも晴れて暖かくなるでしょう。

■札幌〜名古屋北陸や関東では10日（火）にかけて雨や雪が降り、午前中は東京都内でも雪のまじるところがありそうです。都心の最高気温は10℃止まりで、真冬の寒さになるでしょう。11日（水）は晴れるところが多いですが、12日（木）〜13日（金）は再び下り坂。14日（土）は日差しが戻ってきそうです。13日（金）頃にかけて冷たい空気が続く見込みです。