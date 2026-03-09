「THE LAST SAMURAI」として野手で唯一未出場の小園との写真公開

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCで豪州代表に4-3で勝利し、1位通過を決めた。試合後に大谷翔平投手が更新したインスタグラムが、ファンの涙を誘っている。

豪州戦は序盤は拙攻に苦しんだが、7回2死から吉田正尚外野手の2ランで逆転。8回には大谷が申告敬遠で出塁し、その後に2点を加えた。9回は1点差に迫られたが、どうにか逃げ切った。

試合終了から約2時間後に大谷が更新したインスタグラムのストーリーズ機能。最後には「THE LAST SAMURAI」の言葉とともに小園海斗内野手とグータッチする写真を添えた。ここまで野手で唯一未出場の25歳を気遣ったのかもしれない。

これを見たファンは「これマジ泣くしかない 大谷さん神聖人！」「つくづくこの人プレーだけじゃない」「どこまで視野が広く人格者なのか。感服した」「大谷やば……小園に侍のエールとか泣けるわ」「大谷さんは唯一無二の漢です」「大谷さんの小園くんへの気遣い…… 優しいなぁ」「大谷さんにいじられる小園すごー」といった声を上げた。（Full-Count編集部）