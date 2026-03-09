「酒と割って媚薬にする」「覚せい剤の混ぜ物に最適」トー横界隈で広まる“ゾンビたばこ汚染”のリアル

〈若者を中心に増加する「ゾンビたばこ」被害。報道は少ないものの、その汚染は首都圏にも及んでいるという。その最前線が新宿歌舞伎町にある「トー横界隈」だ。数々のアングラ取材を行ってきたライター・漆原貴之氏が、その闇に迫る〉

売人が明かした「販売する理由」

広島東洋カープ・羽月隆太郎被告（25）が使用を巡り逮捕され、球団から契約解除処分を受けた事件でも記憶に新しい「エトミデート」。医療用麻酔を麻薬に転用したものを合成麻薬と呼ぶが、エトミデートもそれにあたり、日本では指定薬物となっている。

摂取すると酔ったかのような高揚感を味わえる一方、強い依存性があるという。さらに認知力の低下や自発呼吸の乱れによる脳の酸欠により動けなくなったり、激しくけいれん、奇行に走るなどの副作用がある。その動きがまるでゾンビに見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれている。’25年８月には東京・渋谷区のクラブ街駐車場でゾンビたばこを所持していたとして20代の男が逮捕された。これが、都内では初の逮捕者となった。

「不審な動きをしていた車を警察官が発見し、職務質問したところ、車内からエトミデートが含まれたリキッドが見つかったということです。利用者は全国各地で摘発されており、とくに被害が深刻なのが沖縄。沖縄県警与那原署は１月30日、指定薬物エトミデートを含む電子タバコのリキッド約0.75gを所持していたとして、別容疑で逮捕していた男子中学生（15）を医薬品医療機器法違反の疑いで再逮捕しました。沖縄では昨年12月にも中学生が摘発されており、県警は入手経路などを詳しく調べています」（全国社会部記者）

コカインや覚せい剤が１gあたり３〜５万円で取引されているのに対して、ゾンビたばこは３分の１以下の金額で手に入ってしまう。その安さこそ、全国に急拡大している要因だ。一方、売人側にもゾンビたばこを取り扱う理由がある。コカインや覚せい剤、LSDなどの高価な薬物を、安価なゾンビたばこと混ぜて“カサ増し”することで、効果を落とさないまま、価格だけを１万円程度まで下げることができるのだ。

「紙巻きのCBDたばこのように染み込ませて吸ったり、リキッドタイプのアトマイザーを使ってベイプのように吸ったりするヤツが多いね。なかにはそのままあぶったり鼻から吸うヤツもいるけど、いきなり暴れたり動かなくなったりと予想できないから売るときに気をつけろとは言ってるよ。

売人の中にはエトミデートを割りものとして使うヤツが多い。他の薬物のカサ増しとして、エトミデートで割るんですよ。そうすることで、さらに儲けが多くなるからね」（売人グループ関係者）

気付かないうちに薬物漬けに

沖縄の摘発報道が多く、都内の逮捕者は少ないため、まだ首都圏には入り込んでいないような印象を受けるかもしれない。しかし、その魔の手は確実に広まりつつある。東京の最前線は、若者たちの溜まり場として有名な「トー横界隈」だという。

「グループ内で恐いもの見たさで拡散され、情報を知った子が流行りに飛びついて買っている。他の薬物に比べて安価で、その気になればSNSでも仕入れられる。ただ、“ゾンビ化”の報道がほとんどないのは、エトミデートの濃度が薄い粗悪品の流通が多いからだ。

薄いものでも、酒やクスリと一緒に摂取することで、それらの効果が強く出やすくなるみたいで、オーバードーズとか現実逃避をするのにちょうど良いみたいだよ。そもそも『エトミデート』や『ゾンビたばこ』とは別の名前で売られているものもあって、買った子たちも中身を知らない間に、依存状態になっちゃってる子が多いね」（別の売人グループ関係者）

実際に警視庁関係者に話を聞くと、「首都圏でエトミデート使用が目立つのはやはりトー横界隈や若者たちが集まる新宿や渋谷。だからそこは常に気を張ってる」と内情を明かしてくれた。

街の空気にのまれ自分で考えなくなってしまうことが、エトミデートという悪魔を蔓延させる理由だ。歌舞伎町では昨年10月に、10代の少年がビルの階段から落下して死亡する事件が起きた。前出の警視庁関係者は、「新宿署によると自ら飛び降りたとみられるそう。オーバードーズ状態だった可能性がある。最近はこういった明らかにおかしい事件が多い。カサ増しエトミデートが関わっていることは間違いないと思う」と語った。

「トー横界隈の先輩やOBたちから誘われて使い始めたり、ホスト界隈から貰ったりして始める子もいる。トー横に居づらくなるから断りにくい子も多いみたい。エトミと麻薬のカサ増しで媚薬にもなるから飲み物やたばこに混ぜる子もいるんだ」（前出・売人グループ関係者）

新たな薬物汚染は、若者たちに確実に広まりつつある。