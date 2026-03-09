【GUワイドパンツ】こう穿けばイイのか！ 40代おしゃれママの「お手本コーデ」

脚のラインを拾いにくいシルエットで、大人女性にとって頼れるアイテムの「ワイドパンツ」。トレンドが続く中、着こなし方をアップデートするなら？ そんな大人女性のために、ワイドパンツを使った「お手本コーデ」を解説します。今回は40代ママインフルエンサー@mario_dozonoさんを参考に、上品に垢抜けるトレンドスタイルに注目しました。

モノトーンで統一した洗練カジュアルコーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ストンと落ちるワイドストレートシルエットのタックパンツ。タックにつながるセンタープレスで縦のラインが強調されて、スタイルアップが期待できます。きちんと感のあるコーデに仕上げたいなら、トップスをフロントインしてメリハリをつけてみて。ざっくりとしたVネックのセーターが、コーデに程よい抜け感与えます。黒とグレーのシックなモノトーンカラーで統一するのも、上品に垢抜けるポイント。

トレンドカラーを取り入れて鮮度アップ

こちらは色違いのナチュラルを着用したコーデ。清潔感のある色味で、これからの季節はより出番が多くなりそう。鮮度アップを目指すなら、トレンドカラーであるブラウンのトップスと合わせてみて。白のタートルネックをレイヤードすれば、顔まわりが上品な印象に。足元にはレオパード柄のシューズを投入して、華やかなアクセントをプラスするのも垢抜けのコツ。

