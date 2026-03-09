陽が入ってぽかぽかと暖かい窓際は、猫ちゃんたちのお気に入りスポットのひとつ。そんな窓際の心地よさを全身で表現する猫ちゃんの光景が話題となっています。

そちらの投稿を見た人からは、「お日さまのいい匂いがしそう」「お手本のようなバンザイが可愛いです」など、感想がいくつも寄せられることに。投稿は3000いいねを超えて笑顔と癒やしを届けています。

『バンザイ』のような影が可愛いと話題に

ある日、Instagramアカウント『タル巻チョロ助』に、窓際でお昼寝をするキジトラ猫のこんぶ君の姿が投稿されました。

そのこんぶ君のお昼寝の光景を見た人は、思わず笑顔になってしまうことに。なぜなら…こんぶ君の影がまるで『バンザイ』をしているようだったから！

窓のそばで仰向けになっていたこんぶ君に太陽の光が当たると、こんぶ君の下にまるで『バンザイ』をしているかのような影ができていたといいます。

畳の上に寝転がって、温かい太陽で日向ぼっこ。そんなこんぶ君の幸せな気持ちが影に表れたのかもしれません。

こんぶ君も元気に『バンザイ』！

そうしてリラックスしながらお昼寝をしていたこんぶ君。すると、こんぶ君は気持ち良くなってきたのか、さらにくつろぎ始めたそう。

陽の光に当たって、まるで『バンザイ』をしているような影ができていたこんぶ君ですが…今度は、こんぶ君が影と同じようにバンザイをしていたとのこと。

そのなんとも可愛らしい姿に、思わず笑顔になってしまいます。

人間そっくりな反応にキュン♡

そんな幸せいっぱいなお昼寝風景を見せてくれたこんぶ君は、普段もバンザイ姿で眠っていることがあるのだとか。

別の日には、部屋のカーペットの上に仰向けになって、バンザイの格好で寝転がっていたといいます。

その日は近くに他の猫ちゃんもいて、こんぶ君の近くで遊んでいたそう。

その音で目が覚めたのか、こんぶ君は首だけをむくっと起こして、「なんの音？」というように飼い主さんの方に視線を向けたといいます。

その後、こんぶ君はまたすぐにごろんと仰向けになり、近くにいた猫ちゃんとアイコンタクト。そんな穏やかなこんぶ君の日常を見ていると、こちらまで肩の力がすっと抜けていく気がします。

窓際で『バンザイ』をするこんぶ君の姿は、たくさんの人に癒やしを届けることに。「いつ見ても立派なバンニャイｗ」「日当たり最高、バンザーイ！」「ワガママボディもたまりません♡」と、絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『タル巻チョロ助』では、そんなこんぶ君と家族猫ちゃんたちの、穏やかで平和な日常風景を覗くことができますよ。

