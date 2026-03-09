美味しそぉぉぉ♡【セブン-イレブン】頑張った日のご褒美に！「新作スイーツ」

頑張ったご褒美に食べたくなる【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」に注目。春らしさのある、美味しそうなスイーツが登場しており、手軽に味わえるのも嬉しいところ。自分を甘やかしつつ、至福の時間を満喫してみては？ 今回は数ある中から、さくら味が楽しめるスイーツをピックアップしました。

片手で食べやすい「もっちり和クレープ さくらといちご」

さくらといちごを組み合わせたこちらのクレープ。クレープ生地は折りたたまれていて、片手でパクッと食べやすいのが魅力です。@sujiemonさんによれば「しっとりもちもち食感」の生地で、ほどよい食べ応えも感じられそう。軽く済ませた食後のデザートに選ぶのも良さそうです。

さくら餡やさくらクリームも入った贅沢感！

「もっちり和クレープ さくらといちご」の中身は、さくら餡とさくらクリームにいちごソースをトッピングした贅沢な仕上がり。華やかでフルーティーな風味が堪能できそうです。より豪華に味わうなら、カットしたいちごをトッピングするのもアリかも。

本格派！「さくらと宇治抹茶の和パフェ」

自分へのご褒美にぴったりなパフェも登場中。本格派感のある贅沢な仕上がりです。抹茶ゼリー・さくらムース・抹茶ムースが層になっており、とろけるようになめらかな口当たりが楽しめそうです。抹茶のほろ苦い味わいが、さくらの優しい風味と共にバランス良く感じられるかも。

具沢山感もポイント！

「さくらと宇治抹茶の和パフェ」のトッピングにも注目。どら焼生地・三色団子・抹茶みるくわらび・さくら餡ホイップをのせており、最後まで飽きずに完食できそうです。温かいお茶のお供にぜひ味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino