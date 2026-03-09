ママが赤ちゃんを初めて連れ帰ったところ、おうちで待っていた猫さんたちが各々個性を感じる反応を見せてくれたのだそう！猫さんたちの赤ちゃんを見守る姿勢は、YouTube上でも大きな反響を呼び、記事執筆時点で540万回も再生されています。コメント欄には「ほんとに愛を感じました」「賢くて愛の表現がストレートで可愛いくて愛おしい」といった声が寄せられました！

【動画：ママが赤ちゃんを初めて連れて帰ったら…2匹の猫が見せた『尊すぎる反応』】

赤ちゃんを連れ帰ると…

YouTubeチャンネル「つくひまのひなたぼっこ」さまは、猫の「つくね」くんと「ひまり」ちゃんの仲睦まじい日常を更新しています。

この日は、飼い主さんが初めて赤ちゃんを連れておうちに帰ってくる日。いったい2匹はどんな反応を見せてくれるのか……期待と不安が入り混じった気持ちで、いざご対面！

まずは真っ先にママに駆け寄り、久しぶりの再会に喜びを爆発させるつくねくん。「ペチペチして～」と甘えモード全開がしばらく続いたそうです。

しかし、その後、腕の中に赤ちゃんがいることに気づいたつくねくん。躊躇することもなく赤ちゃんの匂いを嗅いで……

なんと、すぐに赤ちゃんの頭に自分の顔をスリスリしてくれたのだとか！優しい心で赤ちゃんを受け入れてくれるつくねくん、素敵なお兄ちゃんになりそうですね！

続いて、ひまりちゃん。そろりそろりと赤ちゃんへ近づき、つくねくんよりは戸惑った様子を見せていたそうです。しかし、つくねくんを真似してきちんと頭の匂いを嗅いでご挨拶成功！

ひまりちゃんも少しずつ赤ちゃんに慣れていけば、素敵なお姉ちゃんになってくれそうです！つくねくんもそんなひまりちゃんを見て、「ちゃんと挨拶できてえらいね」と褒めているような様子を見せていたといいます。

「赤ちゃんをみんなで見守る会」発足

こうして赤ちゃんとの初対面を終えた２匹。まだ生まれたばかりの赤ちゃんなので、健康に問題があってはいけないと遠くから見守ります。

ひまりちゃんは赤ちゃんの存在が気になるようで、顔を近づけて覗き込むような様子も！

一方、つくねくんは少し離れた場所からじっと見守っていたそうですが……

その後、赤ちゃんが動いたり泣いたりすると、「大丈夫かー！？」と素早く駆けつけてくれるように！すでに保護者っぷりが遺憾なく発揮されているつくねくんなのでした！

各々の反応が「かわいい」と話題に！

その後もつくねくんは、いつも赤ちゃんの近くにいるようになったそうで、お兄ちゃんとして毎日『見守り隊』をしているそうですよ！

各々の個性溢れる初対面、そして見守り姿勢は、YouTubeに公開されると540万回以上再生されるほど話題に！

コメント欄には「ほんとに愛を感じました」「賢くて愛の表現がストレートで可愛いくて愛おしい」「赤さんの近くにいて見守ってるつくねお兄さん尊い…」などの声が殺到し、２匹の優しさに癒される人が続出しました。

そんな心優しいつくねくんとひまりちゃんの日常は、YouTubeチャンネル「つくひまのひなたぼっこ」でご覧いただけます。２匹ののんびりとした日常を覗いてみてはいかがでしょう。

つくねくん、ひまりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「つくひまのひなたぼっこ（@tsukuhima）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。