ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーがこのほど、よろず～ニュースの取材に応じた。入社1年目から「朝だ！生です旅サラダ」（土曜、前8・00）を担当、ドラマ「50分間の恋人」（日曜、後10・15）で女優デビューするなど幅広く活躍。アナウンサーを目指した理由、理想像、プライベートなどについて語った。



アナウンサーになるきっかけは、父にトイレに行きたくても言えないほどの、極度の人見知りを克服したいからだった。大学時代に全国の大学生・専門学校生の中から日本一を決めるミスコン「ミスユニバーシティ2020」に出場。準グランプリに輝いたが、司会を務めた元TBSでフリーの林みなほアナから、大会終了後にもらったメッセージが心に響いた。「『大仁田さんはミスコンとか出るよりもアナウンサーの方が向いていると思うよ』っていう風に言われて」。こんな自分でもアナウンサーになれるんだという気持ちが芽生えた。



意を決して、大学生を対象にした「第１回学生アナウンス大賞」に応募。ミスコンと同じような服装で出場したところ、一人だけ浮いてしまった。「派手なワンピースで、ヒールも14センチのヒールを履いて。ネイルもゴールド、ギラッギラ。髪も明るくて、ぐるんぐるんで。何か違うぞ？と」。賞は取れなかったが、ファイナリスト10人に入った。「逆に面白いと思ってくれたみたいで」と振り返った。



「学生アナウンス大賞」の縁でフジテレビのアナウンサースクール「アナトレ」で学び、フジテレビを受験するも、最終面接で落選。アナウンサーへの道をあきらめかけたが、母から「もったいない」と背中を押され、再び気持ちを奮い立たせた。地元の関西でアナウンサー試験が間に合うところを探し、ABCテレビだけが、まだ募集していた。「本当に直前だったので」。運命の糸なのか、見事に合格し夢をかなえた。



なれるとは思わなかった。「とりあえず受けた感じなので、（試験は）全く緊張しなくて、好き勝手しゃべって」。自然体で挑めたことが結果につながった。「絶対無理だと正直思っていたんですけど、選んでもらった。これまでの人生で一番になったことがなかったので、採用で一番に選んでもらえたというのは、うれしかったですね」。報われた気がした。



会社にも愛着がある。「だんだん好きになっていく感じで。ABC愛は強いですね。会社っぽくない会社。自由で楽しい人たちが集まって仕事している感じです」。もちろん、楽しいだけが仕事ではない。生放送、ロケ、特番と抱えると準備が忙しくなる。ロケを終えた夜にロケをしている夢を見ることもあった。生活リズムも不規則になりがち。「ようやく慣れてきましたね」。自分のペースができてきたようだ。



最近、高校まで続けていたクラシックバレエを再開した。「若さだけでは乗り切れない部分も多くなるので、今のうちに運動習慣をつけようと。ジムも考えたんですけど、バレエだと楽しく踊っているうちに筋肉がつく感じなので」。ゴルフも始め、仲のいいスタッフに教えてもらっている。



両親の影響もあって、お酒が大好きになった。コロナ禍で20歳を迎え、家で飲む機会も多くなり、お酒の味、合う料理などを教えてもらっているうちに、魅力が分かってきた。「よく飲むのは日本酒、ワイン、ビールですね」。自宅でお酒を飲みながら、合うおつまみを考えたり、作ったりする。冷蔵庫には日本酒を20本くらい常備。「SAKE DIPLOMA」の資格も持つ。会社の同僚、友人と飲む機会も多く、３人でワインボトルを10本空けたことも。最近は白ワインとオレンジワインにはまっている。



4月で入社4年目を迎える。今後の目標としては「信頼されるアナウンサーというのは大前提で」として、「あとは（見ている人が）ちょっとクスッと笑ってしまうような」とイメージを描く。元NHKでフリーの有働由美子アナの「相手に入り込む力とか正確に伝える力」、元日本テレビでフリーの藤井貴彦アナの「視聴者の心をつかむ力」、日本テレビの水卜麻美アナの「誰にでも愛される、安心するような」と、見習いたいアナのポイントを挙げながら、「なんでもできるアナウンサーになりたいのが結論ですかねえ」と貪欲に先を見据えていた。



◆大仁田美咲（おおにた・みさき）2000年9月23日生まれ、25歳。兵庫県出身。神戸大学卒業後、2023年にABCテレビ入社。「朝だ！生です旅サラダ」（土曜、前8・00）、「news おかえり」（月~金曜、後3・40）の月、火などを担当。ドラマ「50分間の恋人」（日曜・後10・15）にも出演。大学時代に全国の大学生・専門学校生の中から日本一を決めるミスコン「ミスユニバーシティ2020」で準グランプリに輝く。お酒が好きで日本ソムリエ協会が認定する日本酒の資格「SAKE DIPLOMA」を持つ。阪神タイガースの大ファン。



