女優の松井愛莉が９日までに自身のインスタグラムを更新し、Ｊリーガーの弟とのきょうだいショットを公開し、反響を呼んでいる。

松井は「ベガルタ仙台 いもくり佐太郎マッチデー始球式参加させて頂きました」と報告し、仙台のユニホームを着た自身のショットを披露。「勝利！５連勝！！嬉しいですね！そしてユニフォームまで作って頂きました！！幸せだ 久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁ れんじも頑張ってました！次も勝てますように…！応援するぞーー」と続け、弟でＪ２仙台のＭＦ松井蓮之と笑顔のきょうだいショットを披露した。

この投稿には「また来てね！弟さん、マジ大好きです」「２人並んで撮ってる写真初めてみたかも！」「姉弟の絆、素敵ですね」「おーおめでとう！れんじくんも元気そうだ！」「またユアスタに来て下さい」「これからもベガルタ仙台応援してください」などの声が寄せられている。

松井は２００９年にティーン向けファッション雑誌「ニコラ」のモデルオーディションで１万４０７６人の中からグランプリを受賞し、同誌の専属モデルとしてデビュー。女性アイドルグループさくら学院の元メンバー、「Ｒａｙ」の元専属モデルとしても活躍。「ＧＴＯ」（１４年）、「地獄先生ぬ〜べ〜」（１４年）、「西園寺さんは家事をしない」（２４年）などドラマ出演も多数。