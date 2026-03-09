◆ＷＢＣ １次ラウンド Ｄ組 ドミニカ共和国１２―１オランダ＝７回コールド＝（８日・米マイアミ＝ローンデポパーク）

優勝候補のドミニカ共和国がオランダ相手に序盤から猛攻。４本塁打すべてが、走者を置いた場面で飛びだす効果的な一発攻勢でオランダにコールド勝ちした。試合後、会見したプホルス監督は「１点差でもコールドでも、いちばん大事なのは試合に勝つこと。私たちの使命はこの大会で優勝することです。それが目標です。良い投手陣、良い守備、そして試合に勝つためにベンチで必要な采配をする。それだけです」と気を引き締めた。

１回にゲレロ（ブルージェイズ）の左翼へのタイムリーと内野ゴロで２点を先取し、３回以降は一発攻勢。３回は再びゲレロが左翼席に１号２ラン（飛距離１１６メートル）を放った。

５回には絶好調カミネロ（レイズ）が角度１８度、打球速度１１５・８マイル（約１８６キロ）の弾丸ライナーで左翼席に突き刺さる３ラン（飛距離１２９メートル）、なおもウェルズ（ヤンキース）が右翼に２ラン（飛距離１１８メートル）を放った。

極めつけは７回に飛びだしたＪ・ソト（メッツ）の右中間への２ラン（飛距離１２８メートル）。この一打で１２―１となって１０点差のコールド勝ちが決定する、実質的な「サヨナラ本塁打」となって、ナインがベンチから飛びだして本塁付近で祝福した。

ドミニカ共和国はベネズエラと並んで２勝０敗。１位進出決定の日本との準々決勝は、両チームの対戦で負けたチームが対戦することになる。