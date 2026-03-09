なにわ男子・藤原丈一郎、プロ野球愛を語り尽くす 元選手や野球好きタレントらと『8SPORTS』生出演
なにわ男子・藤原丈一郎が、16日深夜放送のカンテレ『8SPORTS』（深0：25〜1：25 ※関西ローカル）に生出演する。元阪神タイガースの原口文仁、元NMB48で熱狂的な阪神ファンの川上千尋、ピン芸人の浅越ゴエと共に、「阪神とオリックス、今シーズンぶっちゃけどーなん？？」をテーマに、1時間の生放送で今シーズンの戦いを徹底的に掘り下げていく。
【写真】野球愛を語りつくす藤原丈一郎
藤原は幼少期より熱烈なオリックス・バファローズファン。球団愛は広く認知されており、公式ファンクラブ会員であることはもちろん、今年の開幕戦の始球式に登板することも決定している。
番組では、「データ」「ファン目線」「解説者」「AI」という4つの多角的な視点から、関西を代表する両球団の戦力を詳細に分析する。さらに、元阪神の鳥谷敬、元オリックスの星野伸之が、両球団が抱える「今年の課題」を詳しく解説。特に、AIによる分析では、時にドライで忖度のない順位予想が飛び出す可能性もあり、見どころの1つとなる。
また、生放送を活かして、Xで視聴者から「今シーズンの阪神・オリックスに関する質問」や「出演者へのメッセージ」をハッシュタグで募集する企画を検討中。
番組プロデューサーの笹岡裕氏は「今年、阪神とオリックスは優勝できるのか、ファンの皆さんはすごく気になっていると思います。プロ野球の開幕を待ち切れない出演者が、両チームの戦力や課題をさまざまな視点で分析していきます。視聴者の皆さんからの質問やご意見もお待ちしていますので、一緒に生放送を盛り上げてもらいたいと思います。恐らく、藤原丈一郎さんのオリックス愛が爆発すると思われます。そちらも楽しみに、ぜひご覧ください！」と意気込みを語っている。
【写真】野球愛を語りつくす藤原丈一郎
藤原は幼少期より熱烈なオリックス・バファローズファン。球団愛は広く認知されており、公式ファンクラブ会員であることはもちろん、今年の開幕戦の始球式に登板することも決定している。
また、生放送を活かして、Xで視聴者から「今シーズンの阪神・オリックスに関する質問」や「出演者へのメッセージ」をハッシュタグで募集する企画を検討中。
番組プロデューサーの笹岡裕氏は「今年、阪神とオリックスは優勝できるのか、ファンの皆さんはすごく気になっていると思います。プロ野球の開幕を待ち切れない出演者が、両チームの戦力や課題をさまざまな視点で分析していきます。視聴者の皆さんからの質問やご意見もお待ちしていますので、一緒に生放送を盛り上げてもらいたいと思います。恐らく、藤原丈一郎さんのオリックス愛が爆発すると思われます。そちらも楽しみに、ぜひご覧ください！」と意気込みを語っている。