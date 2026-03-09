参政党は８日、東京都内で党大会を開き、地方組織の体制強化などを掲げた活動目標を決定した。

来年春の統一地方選で５００人を当選させる目標や、地方に配置する職員の拡充が柱で、組織固めを急ぎ、党勢拡大につなげたい考えだ。

神谷代表は党大会のあいさつで、公示前２議席から１５議席に伸ばした先の衆院選について「決して十分な結果ではなかった」と振り返った。

昨年３月の党大会時に衆参両院で４人だった国会議員は３０人に増えたが、衆院選では３０議席とした目標を下回った。参政の躍進を支えた保守層の多くが、高市首相率いる自民党支持に回ったことが主な要因とみられている。参政幹部は「得意としたＳＮＳによる拡散が頭打ちとなり、街頭演説などに注力して『高市旋風』に耐えた」と指摘した。

今後は地方組織を中心に足腰を強化し、風に負けない体制を整える戦略を描く。地方議員は国政選を支える力になるが、３月１日時点の参政地方議員は１８２人で、３０００人規模の公明党には遠く及ばない。

参政の活動目標には、年内の地方選に１００人を擁立し、９割の当選を目指すと盛り込んだ。神谷氏は統一選に６００人規模を出馬させる意向を示している。候補者育成に向けた政治塾の開催にも力を入れる。

増額される政党交付金を活用して党職員も増員する。ボランティア頼みだった地方組織への職員の配置を積極的に進める計画だ。

参政は先の衆院選の小選挙区では、１８２人を擁立したが、当選者はゼロだった。神谷氏は党大会後、記者団に「小選挙区でも勝てる戦い方に変えていかないといけない」と語った。