NY¸¶Ìý¡¢°ì»þ110¥É¥ëÂæ¡¡2022Ç¯°ÊÍè¤Î¹âÃÍ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ç¸¶Ìý¶¡µë¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢8ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¸áÁ°¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ»ºÉ¸½àÌý¼ï¡ÊWTI¡Ë¤Ï°ì»þ1¥Ð¥ì¥ë¡á110¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£90¥É¥ëÂæ¤Ç½ª¤¨¤¿Á°½µËö6Æü¤Î½ªÃÍ¤ÈÈæ¤ÙÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£110¥É¥ëÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯7·î°ÊÍè¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Ìý¶¡µë¤¬Âç¤¤¯ÂÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎÀÐÌý¾ÃÈñÎÌ¤ÎÌó2³ä¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ç¤Ï¾¦¶ÈÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤¬»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÏÑ´ß»ºÌý¹ñ¤Ç¤ÏÍ¢½ÐÄäÂÚ¤ä¸º»º¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£