ご近所のおばあちゃんの家へ、毎日のように通い続けている2匹のワンコ。会える日も会えない日も変わらず玄関先へ向かう姿に、積み重ねた時間の深さがにじみます。

投稿は記事執筆時点で64万再生を突破。「心が温かくなる」「泣けてくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3年間、ご近所のおばあちゃん家に通い続けた犬たち…思わず泣けてくる『かけがえのない光景』】

慣れた足取りで向かう先は…？

YouTubeチャンネル「mochigomebrothers」に投稿されたのは、豆柴のおもちくんとシベリアンハスキーのおこめくんが、ご近所のおばあちゃんの家へ向かうひととき。とある日も2匹は慣れ親しんだ道を並んで歩き、迷いのない足取りでいつもの場所へ向かったそうです。

玄関先では、おばあちゃんがおもちくんをそっと抱きしめる場面も。腕の中で体を預けるおもちくんは、耳を後ろへ倒しながら目を細めていたといいます。その表情からは、何度も重ねてきた時間の中で育まれた安心感が自然と伝わってくるようでした。

扉の前で待つ兄弟

別の日には、2匹揃って玄関前に並んで座り、扉が開くのを静かに待っている様子も。初めて出会った日から変わらず通い続けているというその姿には、「今日も会えるかな？」と思っているような、楽しみにしている気配も感じられました。

吠えない2匹のために、おばあちゃんが用意してくれたという呼び出しベルも登場。おもちくんは前足で器用にベルを鳴らし、音で存在を知らせていたのだとか。扉が開くと顎の下を優しく撫でられ、うれしそうに目を細める姿が印象的です。

会えない日には

一方で、不在の日には玄関の前で立ち尽くしてしまうこともあったといいます。飼い主さんに声をかけられてもすぐには離れず、おもちくんはその場に座り込み、扉の方をじっと見つめ続けていたそう。40分待っていた日もあったというから驚きです。

そんなおもちくんのように、おこめくんも自然と座って待つようになったのだとか。兄の姿を真似て並んで待つ様子は、なんとも可愛らしくてほっこりします♡再びおばあちゃんに会えた瞬間、そろって顔を寄せる2匹の姿が、積み重ねてきたかけがえのない日々の尊さを静かに物語っていたのでした。

投稿には「みんな元気で長生きしてね」「こんな優しい世界だけずっと続いて欲しい」「なんかわかんないけどめっちゃ涙出てくる」「何て優しくてあたたかい関係なんだろう♡」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「mochigomebrothers」では、おもちくんとおこめくん、それぞれの個性が光る日常が数多く投稿されています。見ているだけで心がほどけるような兄弟の日々に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「mochigomebrothers」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。