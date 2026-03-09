2戦連発の吉田正尚「伝説がさらに深まる」通算19打点で大会歴代3位に…MLB公式も熱い視線【WBC】

勝負強さを見せつけた吉田が脚光を浴びている(C)Getty Images

実に頼もしい存在だ。

3月8日、野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚は、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦に「4番・左翼」として先発出場。2試合連続の一発となる逆転2ランを放つなど、3打数1安打2打点1四球と活躍した。

【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る

5番手ジョン・ケネディと対峙した7回二死一塁の場面では、1ストライクから投じられた2球目のスライダーを強振。打球速度107.1マイル（約172.4キロ）、飛距離394フィート（約120メートル）を計測する右中間席への一発となった。WBCでの通算本塁打数は日本人最多の4本目だ。

またしても持ち前の勝負強さを見せつけた侍ジャパンの4番には、SNS上でも称賛の声が止まない。その中でMLB公式X（旧ツイッター）は、本塁打シーンの映像をスローモーションで公開し、「WBCでマサタカ・ヨシダの伝説がさらに深まる」と反応した。