◆「わかるよ」の一言が逆効果？ 信頼を壊す“間違った共感”とは

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「同調」ではなく「受容」から始まる

知的なアプローチ

「認知的共感」は相手の感情や意見に無条件で同化するのではなく、「そうした意見や感情がある」という事実を受け止めることが大前提になります。感情に寄り添いながらも、それに流されず、冷静に状況を理解し、対応を考えるのです。

寄り添い、そして一歩引く

プロとしての「心の距離感」

ちょっと難しく感じたかもしれませんが、相手の心に一度は寄り添い、そこから少し引いて全体像を捉える――このプロセスが認知的共感にはあるということです。たとえば、部下が不安や悩みを抱えているとき、上司はただ感情に共鳴するのではなく、どうすれば状況を打開できるかを一緒に考える必要があります。

部下自身も、自分の状態を客観的に見つめる（メタ認知）視点が求められます。そのプロセスを支えるのが、認知的共感なのです。

現代のリーダーに求められる「知性としての共感力」

共感は、単なる感情の共有ではありません。ダイバーシティが重視される時代に必要とされる「理解しようとする力」であり、「相手の視点に立てる知性」でもあります。

認知的共感をどう磨き、どう活かしていくかが、上司のコミュ力を高める重要なテーマです。

【解説】リーダー自身の「メンタル」を守る防波堤

認知的共感を習得する最大のメリットの一つは、リーダー自身の心が守られるという点です。部下の悩みや怒りに毎回「情動的」に反応し、心を同化させていては、リーダー自身が疲弊してしまう「共感疲労」に陥りかねません。

認知的共感を用いれば、相手の感情を「自分事」として引き受けるのではなく、「相手の中で起きている現象」として客観的に捉えることができます。この適度な心理的距離こそが、冷静な判断力を維持し、長く安定してチームを支え続けるための防波堤となるのです。

「NO」を伝えても信頼が崩れない関係性

管理職には、部下の要望に対して「NO」と言わなければならない場面が多々あります。情動的共感だけでは、断ることへの罪悪感から判断が鈍ったり、逆に突き放すような態度になったりしがちです。

しかし、認知的共感が機能していれば、「君がなぜそうしたいのか、その背景や気持ちは十分に理解できる（受容）。しかし、会社の方針として今回は認められない（判断）」という切り分けが可能になります。「自分の気持ちは理解された」という感覚さえあれば、たとえ結果が要望通りでなくとも、部下のリーダーへの信頼は揺らぎません。

感情を「解決のヒント」に変える

「なぜ今、彼はこれほど怒っているのか？」「彼女の不安の根源にある情報は何か？」。認知的共感とは、部下の感情という名の「データ」を読み解く解析作業でもあります。

感情に流されるのではなく、感情を「情報」として扱うこと。そうすることで、表面的な慰めではなく、問題の核心に迫る解決策を提示できるようになります。

まずは、部下の言葉を聞く際に「感情のスイッチ」を切り、「理解のスイッチ」を入れる意識を持つことから始めてみませんか。その知的なアプローチが、組織のダイバーシティを強みに変えていくはずです。

