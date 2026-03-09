◆「硬いマットレス」はコンクリートと同じようなもの!?

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「重いほうが暖かい」は昭和の常識

「軽すぎて、なんだか掛けている気がしないんです」「もっとズシリと重い布団はありませんか？」

特に寒い時期には、店頭でこうしたご相談を受けることが増えます。昔ながらの綿布団（わたぶとん）に慣れ親しんだ世代の方や、しっかりと圧迫感がないと安心できないという方々です。そのお気持ち、実はとてもよく分かります。重みによる包容力が、安心感に繋がるという感覚は確かに存在するからです。

しかし、睡眠のプロとして、そして老舗寝具店の12代目として、心を込めてお伝えしなければなりません。「布団は重いほうが暖かい」というのは、昭和の時代の古い常識です。現代の羽毛布団において、過度な重さは暖かさを生まないどころか、あなたの自律神経を乱し、睡眠を浅くする「枷（かせ）」になっている可能性があります。

暖かさの正体は「重さ」ではなく「空気」

かつての綿布団は、綿自体の重みと厚みで熱を逃さない構造でした。そのため「重い＝分厚い＝暖かい」という図式が正解だったのです。しかし、羽毛布団は全く別物です。羽毛（ダウン）は、タンポポの綿毛のように広がり、その間にたっぷりと空気を含むことで断熱層を作ります。魔法瓶と同じで、空気が熱を保つのです。

それなのに、重い側生地を使ったり、必要以上に羽毛を詰め込みすぎたりして重くしてしまうと、羽毛が押しつぶされて空気の部屋が潰れてしまいます。現代の寝具において、重さは機能ではなく、単なる「邪魔な圧力」でしかありません。まずはこの認識のアップデートが必要です。

重い布団は「一晩中、胸を圧迫されている」と同じ

では、なぜ重い布団が体に悪いのか。最大の理由は「自律神経」への悪影響です。人間は寝ている間、無意識に呼吸をし、寝返りを打ちます。しかし、上に数キロの重しが乗っていたらどうなるでしょうか。「一晩中、胸を圧迫されている」と同じ状態になり、どうしても呼吸が浅くなります。酸素を十分に取り込めなければ、体は酸欠状態に近いストレスを感じます。

さらに深刻なのが「寝返り」の阻害です。人は一晩に20回〜30回ほど寝返りを打ち、血液の循環を促して体温調整をしています。重い布団はその動きを封じ込めます。すると、体は無意識のうちに「頑張って動かなければ」と力を込め、緊張状態（交感神経が優位）になります。本来、リラックスして副交感神経を優位にすべき睡眠時間に、体はずっと戦っている状態なのです。

「夜中に何度も目が覚める」「朝起きるとひどく疲れている」

その原因は、ストレスや加齢ではなく、あなたが安心感を求めて選んだ「布団の重さ」かもしれません。

布団は「乗せる」ものではなく「ふわりと掛ける」もの

本当に質の高い羽毛布団は、驚くほど軽いです。初めて使うお客様は「頼りない」と不安になるほどですが、一晩寝てみればその意味が分かります。

圧迫感がないため呼吸が深く入り、指一本で動かせるほど軽いので寝返りもスムーズ。結果として副交感神経が働き、朝まで泥のように深く眠ることができる。「軽くて暖かい」ことこそが、体に最もやさしい機能なのです。

「重くないと不安」という感覚は、実は体がその重さに慣らされてしまっているだけの「思い込み」かもしれません。布団は体の上に「乗せる荷物」ではありません。空気のようにふわりと「掛ける」ものです。その重さを取り払ったとき、あなたの体は初めて本当の解放感を味わい、深い眠りにつくことができるはずです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。