◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）観衆１９０４

プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが拳王と５度目の防衛戦を行った。かつて反体制ユニット「金剛」師弟関係だった王者と挑戦者。壮絶な打撃戦は、Ｉｎａｍｕｒａが拳王をＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで沈め激闘を制した。

横浜武道館は２０２０年７月に開館。以来、プロレスリング・ノアは同年１１月２２日の初進出から今大会を含め１１大会を開催したが今年は、昨年３・２の１６０５人を上回る団体史上で最高の観客動員となる１９０４人の観衆を集めた。同所で２年前の２０２４年３・１７は９７７人。２年間でおよそ２倍となる観客動員を記録した。

この日の大会は、元日の日本武道館大会でノアへ本格参戦を果たしたＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也がドイツ遠征で不参加。今、最も観客を動員する内藤が不在でも過去最高の動員を記録。そして、Ｉｎａｍｕｒａと拳王がＧＨＣ史上に残る激闘を展開し試合内容でファンを魅了したことは、さらなるビッグマッチとなる５・２両国国技館大会へ大きな光となった。

試合後、５度目の防衛に成功したＩｎａｍｕｒａは「トゥー・ハードで、ソー・マッチ・ペインなファイトでしたけど、非常にサティスファイです。裸一貫、ネイキッド一貫、１ｏｎ１で体をぶつけ合うことができて、ミーはとてもハッピーです。ミスター拳王、本当にありがとうございました」と声を弾ませた。

敗れた拳王は「Ｉｎａｍｕｒａ。いやあ、本当に強くなったな。あいつの顔を見ていると、なんだか昔を思い出して、かわいいな、かわいいなしたくなるけど、あの目の奥は本当のＮＯＡＨを背負うだけの闘争心を持ったレスラーだった。俺は今、Ｉｎａｍｕｒａより弱い。だが、ひとつ目標ができたな。プロレスラーとしてまだまだこのままではダメだ。Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａを超える。あの強いＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａチャンピオンを超える。俺がＧＨＣヘビー級王者に返り咲いてやるからな」と誓い「今日のところはＩｎａｍｕｒａ、俺の負けだ」と受け止めた。

方舟マットに新たな黄金カードが生まれた３・８横浜の夜だった。 （福留 崇広）

◆３・８横浜大会全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２１分５９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ → エビ固め）挑戦者・拳王●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１２分１０秒 開国 → エビ固め）挑戦者・マーク・トゥリュー●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

挑戦者組・〇ドラゴン・ベイン、アレハンドロ（１７分５２秒 ツイスターベイン → エビ固め）王者組・ダガ、小田嶋大樹●

▼シングルマッチ

〇清宮海斗（９分３５秒 ４の字式エビ固め）ガレノ●

▼８人タッグマッチ

ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴、〇ヌル（９分１０秒 マウントヌル → 片エビ固め）ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小柳勇斗●

▼タッグマッチ

〇丸藤正道、鶴屋浩斗（８分５３秒 ヘッドロック）アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩ●

▼８人タッグマッチ

〇アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ、タダスケ、政岡純（６分４３秒 パッケージパイルドライバー → 片エビ固め）Ｅｉｔａ、キーロン・レイシー、ブラックめんそーれ、稲畑勝巳●

▼６人タッグマッチ

小峠篤司、〇モハメド ヨネ、大原はじめ（７分３１秒 キン肉バスター → 片エビ固め）征矢学、谷口周平、郄橋碧●