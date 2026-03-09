拳王（左）をラリアットで倒すＹｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ（写真提供・プロレスリング・ノア）

写真拡大

◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸ　ＣＯＮＱＵＥＳＴ　２０２６　ｉｎ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）観衆１９０４

　プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸ　ＣＯＮＱＵＥＳＴ　２０２６　ｉｎ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

　メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａが拳王と５度目の防衛戦を行った。かつて反体制ユニット「金剛」師弟関係だった王者と挑戦者。壮絶な打撃戦は、Ｉｎａｍｕｒａが拳王をＤＩＳ　ＣＨＡＲＧＥで沈め激闘を制した。

　横浜武道館は２０２０年７月に開館。以来、プロレスリング・ノアは同年１１月２２日の初進出から今大会を含め１１大会を開催したが今年は、昨年３・２の１６０５人を上回る団体史上で最高の観客動員となる１９０４人の観衆を集めた。同所で２年前の２０２４年３・１７は９７７人。２年間でおよそ２倍となる観客動員を記録した。

　この日の大会は、元日の日本武道館大会でノアへ本格参戦を果たしたＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也がドイツ遠征で不参加。今、最も観客を動員する内藤が不在でも過去最高の動員を記録。そして、Ｉｎａｍｕｒａと拳王がＧＨＣ史上に残る激闘を展開し試合内容でファンを魅了したことは、さらなるビッグマッチとなる５・２両国国技館大会へ大きな光となった。

　試合後、５度目の防衛に成功したＩｎａｍｕｒａは「トゥー・ハードで、ソー・マッチ・ペインなファイトでしたけど、非常にサティスファイです。裸一貫、ネイキッド一貫、１ｏｎ１で体をぶつけ合うことができて、ミーはとてもハッピーです。ミスター拳王、本当にありがとうございました」と声を弾ませた。

　敗れた拳王は「Ｉｎａｍｕｒａ。いやあ、本当に強くなったな。あいつの顔を見ていると、なんだか昔を思い出して、かわいいな、かわいいなしたくなるけど、あの目の奥は本当のＮＯＡＨを背負うだけの闘争心を持ったレスラーだった。俺は今、Ｉｎａｍｕｒａより弱い。だが、ひとつ目標ができたな。プロレスラーとしてまだまだこのままではダメだ。Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａを超える。あの強いＹｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａチャンピオンを超える。俺がＧＨＣヘビー級王者に返り咲いてやるからな」と誓い「今日のところはＩｎａｍｕｒａ、俺の負けだ」と受け止めた。

　　「Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ　ｖｓ　拳王」。

　方舟マットに新たな黄金カードが生まれた３・８横浜の夜だった。　（福留　崇広）

　

　◆３・８横浜大会全成績

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ　Ｉｎａｍｕｒａ（２１分５９秒　ＤＩＳ　ＣＨＡＲＧＥ　→　エビ固め）挑戦者・拳王●

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１２分１０秒　開国　→　エビ固め）挑戦者・マーク・トゥリュー●

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

挑戦者組・〇ドラゴン・ベイン、アレハンドロ（１７分５２秒　ツイスターベイン　→　エビ固め）王者組・ダガ、小田嶋大樹●

　▼シングルマッチ

〇清宮海斗（９分３５秒　４の字式エビ固め）ガレノ●

　▼８人タッグマッチ

ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴、〇ヌル（９分１０秒　マウントヌル　→　片エビ固め）ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小柳勇斗●

　▼タッグマッチ

〇丸藤正道、鶴屋浩斗（８分５３秒　ヘッドロック）アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩ●

　▼８人タッグマッチ

〇アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ、タダスケ、政岡純（６分４３秒　パッケージパイルドライバー　→　片エビ固め）Ｅｉｔａ、キーロン・レイシー、ブラックめんそーれ、稲畑勝巳●

　▼６人タッグマッチ

小峠篤司、〇モハメド　ヨネ、大原はじめ（７分３１秒　キン肉バスター　→　片エビ固め）征矢学、谷口周平、郄橋碧●