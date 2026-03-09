◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝がツアー通算５勝目を飾った。単独首位から出て３バーディー、１ボギーの７０で回り、２位の永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝に１打差の通算１６アンダーで逃げ切った。優勝賞金２１６０万円を獲得。１９８８年ツアー制施行後、前年女王の開幕戦Ｖは２００１年、０３年の不動裕理以来、２３年ぶり２人目の快挙。昨年１２月２３日に死去した師匠で男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）にささげた。

＊ ＊ ＊

佐久間はオフにクラブを一新させた。用具契約を結ぶＰＩＮＧの本拠がある米アリゾナ州で合宿中に６、７アイアンは重心を少し前に置くためにメッキを削った。ウェッジ３本も替え、７ウッドを新たに投入。昨季の「女王セット」を変える異例の決断だ。もともと「（クラブを）変えたくないタイプ」だったが、「いいショットしたのに、その見返りがないクラブはもったいない。変えた方がいい」と考えを改めた。

今大会２日目に６２をマークした後も、５０度ウェッジのシャフトを重いタイプに変えた。好結果が出ても恐れず変える強さが佐久間にはある。