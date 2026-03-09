J.S. PANCAKE CAFEで楽しむあまおう尽くし♡春限定ミルフィーユパンケーキ登場
パンケーキ専門店「J.S. PANCAKE CAFE」から、春の人気メニューとして「あまおう」を贅沢に使用したミルフィーユパンケーキが2026年3月12日(木)より登場します。苺の王様とも称されるあまおうをたっぷり使用した華やかな一皿は、毎年多くのファンを魅了する季節限定メニュー♡さらに、いちごにちなんだInstagramキャンペーンも開催予定。甘酸っぱいいちごの魅力をたっぷり楽しめる、春の特別フェアに注目です。
あまおう尽くしの贅沢パンケーキ
J.S. PANCAKE CAFEの春限定メニューとして登場するのが、苺の王様「あまおう」を贅沢に使ったミルフィーユパンケーキ。
ふわもち食感のバターミルクパンケーキに、サクサクのパイとバニラ香るカスタードクリームを重ねた贅沢な仕立てです。
仕上げには練乳とたっぷりの苺ソースをかけていただくことで、あまおうの甘酸っぱさとミルキーなコクが絶妙にマッチ。多彩な食感が重なる、満足感たっぷりの春スイーツです。
春に食べたいガリガリ君♡ぶどう果汁たっぷりの大人シリーズ＆懐かしメロンソーダ登場
春限定いちごメニューをチェック
今回のフェアでは、パンケーキだけでなくドリンクメニューでもいちごの魅力を楽しめます。
フレーバーティーやティーソーダにはエルダーフラワーの爽やかな香りを重ね、ミントのアクセントで春らしい軽やかな味わいに仕上げています。
また、札幌店ではいちごの品種を宮城県産「もういっこ」に変更し、やさしい甘みとすっきりとした後味が特徴のストロベリードリンクを提供。
パンケーキと一緒に楽しめば、より贅沢ないちごタイムを満喫できます♪
＜ラインナップ＞
あまおういっぱいミルフィーユパンケーキ 価格：2,550円（税抜）
あまおうミルフィーユパンケーキ 価格：1,900円（税抜）
ランチタイムのハーフ＆ハーフセットで選べるミニサイズ 価格：900円（税抜）※店舗限定
ストロベリードリンク各種 価格：800円（税抜）
展開期間：3月12日(木)～5月上旬予定
※あまおうの供給が終了次第国産いちごに切り替わります。
いちごの日に合わせたキャンペーン
3月5日(木)～3月12日(木)の期間には、“いちご（15）”にちなんだスペシャルキャンペーンも開催。
J.S. PANCAKE CAFEの公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿をメンションすると、抽選で15名様に「あまおういっぱいミルフィーユパンケーキ」がプレゼントされます。
当選発表は3月15日(日)。気になる方はぜひInstagramをチェックしてみてください。
春のいちごスイーツを楽しもう
J.S. PANCAKE CAFEの「あまおうミルフィーユパンケーキ」は、春の訪れを感じさせる贅沢ないちごスイーツ。
ふわもちパンケーキとサクサクパイ、濃厚カスタードが重なる特別な一皿は、自分へのご褒美にもぴったりです♡
この季節だけの限定メニューなので、いちご好きの方はぜひ早めにチェックしてみてください。甘酸っぱいあまおうの魅力を、パンケーキとドリンクで存分に味わってみてはいかがでしょうか♪