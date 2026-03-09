歌手の工藤静香（55）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ルッコラや金柑など“自家栽培”食材を使ったディナーを公開した。

「季節外れに撒いたにもかかわらず、雪にも負けず頑張って大きくなったルッコラ！大切にしていたらしっかり収穫して食べれます！」、「私にとっては、どんな高級食材よりも贅沢を味わえる瞬間です」などと、自家栽培の食材や、調理したカルパッチョ、サラダなどが並ぶ食卓の写真をアップ。

「盛り盛りのカルパッチョには金柑の薄切りを合わせてみましたが、最高でした！レモンをガッツリ絞ってから、塩、オリーブ油、バルサミコ チーズケーキは半分をコーヒー味！もう一つはレモン！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「これを食べれる家族は幸せですね」「忙しいのに手を抜かないのは流石です！」「毎日パーティー級のディナーメニュー」「あぁ美味しそう たべたぁぁあい」「ルッコラ、カルパッチョそしてチーズケーキまで美味しそうです」「忙しいのにちゃんとマメに料理してるのが本当に偉くて、家族は幸せだなぁって思います」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。

インスタには度々、手料理の写真もアップしている。