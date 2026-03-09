【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ政権は、３月３１日からのトランプ大統領の訪中時に、習近平（シージンピン）国家主席に対し、香港紙・蘋果日報（アップル・デイリー、廃刊）創業者の黎智英（れいちえい）氏（７８）の釈放を要請する方向で調整している。

米政権関係者が明らかにした。中国側が釈放に応じれば首脳会談の成果とする案が出ているという。

黎氏は反体制活動を取り締まる国家安全維持法（国安法）違反などの罪で、２月に禁錮２０年の判決を受けた。関係者によると、米側は、黎氏が高齢で体調が悪化していることを理由に「人道的見地からの仮釈放」を求めるが、国安法改正などは要求しない方針だ。

米政権内では、中国への見返りとして、香港のデモ弾圧などを理由に第１次トランプ政権が課した対中制裁の一部を緩和する案が出ている。関係者によると、既に中国側にこうした意向は伝えた。中国の方針や、応じた場合の釈放のタイミングは不明だという。

トランプ氏は昨年１０月の米中首脳会談でも黎氏の釈放を求めた。黎氏は英国籍を有しており、英国のスターマー首相も１月の訪中時に釈放を要請した。