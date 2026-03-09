3月9日は『さけるチーズ』の日！ SNSで話題の“遭遇率6％”レアパッケージとは
3月9日は「さけるチーズの日」。2024年3月9日に“さ・く”の語呂合わせで制定された。発売から46年、雪印メグミルクのロングセラー商品であるが、近年SNSで再注目されている。実はパッケージに、遭遇率わずか6％のレアデザインが存在するという。
【写真】遭遇率6％！レアパッケージのさけるチーズ「ボンバーさけチー」
その名も「ボンバーさけチー」。通常パッケージとは異なり、プリントされたさけるチーズが、“激しく”さかれている。特別パッケージを見つけたユーザーがSNSに投稿し、「見つけたらラッキー！」と話題に。当初一部限定だったが、2023年下期から全フレーバーへ導入された。
その出現率は、1本入りが3%、2本入りが6%。食品でありながら“当たり探し”の楽しさを生み出し、若年層のファンを拡大し続けている。
