雪印北海道100 さけるチーズ（プレーン）

　3月9日は「さけるチーズの日」。2024年3月9日に“さ・く”の語呂合わせで制定された。発売から46年、雪印メグミルクのロングセラー商品であるが、近年SNSで再注目されている。実はパッケージに、遭遇率わずか6％のレアデザインが存在するという。

【写真】遭遇率6％！レアパッケージのさけるチーズ「ボンバーさけチー」

　その名も「ボンバーさけチー」。通常パッケージとは異なり、プリントされたさけるチーズが、“激しく”さかれている。特別パッケージを見つけたユーザーがSNSに投稿し、「見つけたらラッキー！」と話題に。当初一部限定だったが、2023年下期から全フレーバーへ導入された。

　その出現率は、1本入りが3%、2本入りが6%。食品でありながら“当たり探し”の楽しさを生み出し、若年層のファンを拡大し続けている。