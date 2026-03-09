72ºÐ¤ÎÊì¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤Ç±¦È¾¿È¤Þ¤Ò¡¢Í×²ð¸î2¡ÄºÒ³²»þ¤É¤¦ÈòÆñ¤¹¤ë¡©¡¡²ÈÂ²¤¬º£¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¡Ö¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¡×¤ÈÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ôºß½»¤Î42ºÐ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Îº´Æ£°ìÏº¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¡£30Âå¤Ç¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ÎºÊ¤È¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦Â©»Ò¡¢¤½¤·¤Æ70Âå¤ÎÊì¤Î5¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£
¡Úºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¡È¯À¸Ä¾¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¡Û¿ÓÂç¤ÊÈï³²¡¢·üÌ¿¤Îµß±ç³èÆ°¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬Â³¡¹¤È
Êì¤Ï5Ç¯Á°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢±¦È¾¿È¤ËËãáã¤¬»Ä¤Ã¤ÆÍ×²ð¸î2¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ï¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë½µ3²óÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤ä¿©»ö¤Î²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÏº¤µ¤ó¤Ï»Å»öÃæ¡¢»ÜÀß¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤äµ¢Âð¸å¤Î²ð½õ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÈòÆñÊýË¡¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÒ³²¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ·×²è¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡¢ºÒ³²»þÍ×ÇÛÎ¸¼Ô»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤¬¡¢º£¤¹¤°½àÈ÷¤Ç¤¤ë¶ñÂÎºö¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÒ³²»þ¡¢¹âÎð¼Ô¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
¢§ÈòÆñ¤ÎÃÙ¤ì¤ä»Ù±çÉÔÂ¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë
ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈòÆñ¤ÎÃÙ¤ì¤ÏÌ¿¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®30¡Ê2018¡ËÇ¯7·î¹ë±«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»àË´¼Ô¤ÎÌó70%¤ò60Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Àê¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ©Ìó¤äÇ§ÃÎ¾É¡¢°ÜÆ°º¤Æñ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÃÏ°è¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÌ¤À°È÷¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¾ðÊó¶¦Í¤ÎÉÔÂ
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ò¡ÖÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Êí¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¡¦¾ÃËÉÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë4·î1Æü¸½ºß¡¢ºîÀ®ºÑ¤ß¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¡¢ºÒ³²»þ»Ù±ç´Ø·¸¼Ô¤ËÌ¾Êí¾ðÊó¤òÊ¿¾ï»þ¤«¤éÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤ÈÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷
¢§ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼ÔÌ¾ÊíÀ©ÅÙ
¼«¼£ÂÎ¤¬ºîÀ®¤¹¤ëÌ¾Êí¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÈòÆñ»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¹µ½ü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÒ³²¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Ù±ç¼Ô¼«¿È¤âÈïºÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬»Ù±ç¤ò³Î¼Â¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æüº¢¤«¤é¼«½õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢§¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è
¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤ä²ð¸î¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÈòÆñÊýË¡¤òÀ°Íý¤¹¤ë½ñÎà¤Ç¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö°Ø»Ò»ÈÍÑ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Î¥ë¡¼¥È¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤äÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÀìÌç¿¦¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆºîÀ®¤·¡¢ÈñÍÑ¤Ï¸¶Â§ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Î³èÍÑ
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢°åÎÅ¤ä²ð½õ¤¬²ÄÇ½¤ÊÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÇÛÎ¸¤ä²ð½õ´ï¶ñ¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¼õÆþÂÐ¾Ý¼Ô¤òÄ´À°¤·¤ÆÄ¾ÀÜÈòÆñ¤Ç¤¤ë¡Ö»ØÄêÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤È¡¢°ìÈÌÈòÆñ½ê¤«¤é¤ÎÆó¼¡ÈòÆñÀè¤È¤Ê¤ë¡Ö¶¨ÄêÊ¡»ãÈòÆñ½ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎËÉºÒÃ´Åö²Ý¤äÊ¡»ãÃ´Åö²Ý¤Ë¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤ä»öÁ°¼êÂ³¤¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë3¤Ä¤Î¶ñÂÎºö
¢§1.»öÁ°ÅÐÏ¿¤ÈÌ¾Êí¤Î³èÍÑ
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊì¤Î¤è¤¦¤ËÍ×²ð¸î2¤Î¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¡ÖÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼ÔÌ¾Êí¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤Ï»ÔÄ®Â¼¤ÎËÉºÒÃ´Åö²Ý¤äÊ¡»ãÃ´Åö²Ý¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¸å¤Ï¡¢ÈòÆñ»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é»Ù±ç°÷¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Ï¢Íí¡¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§2.¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤ÎºîÀ®
°ÜÆ°¼êÃÊ¡¢²ð½õ¼Ô¡¢É¬Í×ÊªÉÊ¡Ê¼Ö°Ø»Ò¡¢¾ó¡¢Ìô¤Ê¤É¡Ë¤òÀ°Íý¤·¤¿·×²è¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®Â¼¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤äÁêÃÌ»Ù±çÀìÌç°÷¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÀìÌç¿¦¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·×²è¤ÎºîÀ®ÈñÍÑ¤Ï¸¶Â§ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤È¼«½õ¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤ä²ð¸îÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÀ®¸å¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Îº®Íð¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¢§3.Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤Î³ÎÇ§¤ÈÍøÍÑ¼êÂ³¤
¼«¼£ÂÎ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÊ¡»ãÈòÆñ½ê¤Î¾ì½ê¤äÍøÍÑ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊì¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©»ö¤Î·ÁÂÖ¤ä²ð½õÊýË¡¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°Í×»Ù±ç¼ÔÌ¾Êí¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¸ÄÊÌÈòÆñ·×²è¤òºîÀ®¡¢Ê¡»ãÈòÆñ½ê¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ò²ÈÂ²¤È¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡¢µÞ¤ËÂç¤¤Ê»³¤òÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£Æü¤Î°ìÊâ¡×¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¡»ã²Ý¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÈòÆñ½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿È¶á¤ÊÈ÷¤¨¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤È°Â¿´¤ò¼é¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë