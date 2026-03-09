3つの言葉に共通して入る「魔法の2文字」を見つけ出す、爽快ひらがなクイズ！ 日常でよく使うあの言葉がヒントです。あなたは1分以内に正解にたどり着けるでしょうか？

スイーツ、ビジネスソフト、美容……ジャンルは違えど、頭に付く2文字は同じ！

日常的に耳にするカタカナ語をヒントに、空欄を埋める「ひらがなクイズ」に挑戦しましょう。あなたの直感力が試されます。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□れあ
□□せる
□□すて
ヒント：シュークリームの一つである、チョコレートがかかったおいしいデザートといえば？

答えを見る






正解：えく

正解は「えく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えく」を入れると、次のようになります。

えくれあ（エクレア）
えくせる（エクセル）
えくすて（エクステ）

どれもなじみのある言葉になりましたね。今回はすべてカタカナで表される単語でした。

複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、まず一つの言葉でいくつか候補を出し、他の言葉に当てはめて検証するのが正解への近道です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)