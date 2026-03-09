一部改良された大人気モデルがレトロ仕様に！

トヨタは2026年2月20日、「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。

今回の改良では、装備の充実化に加え、特別仕様車にMT車を追加することで、商品力の向上を図っています。

そんな進化を遂げたヤリスには、モデリスタのカスタマイズパーツも用意されています。一体どのような内容なのでしょうか。

ヤリスは2020年の発売以来、確固たる人気を維持しているコンパクトカーです。日本自動車販売協会連合会が公表する2026年1月の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、ヤリスシリーズ全体で販売台数1万1192台を記録し、堂々の1位に輝きました。

現行モデルは新世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームを採用し、高剛性かつ軽量なボディを実現しています。

2026年2月20日に実施された一部改良では、人気の装備を標準化しました。Zグレードにはコネクティッドナビ対応の10.5インチディスプレイオーディオを、Gグレードには8インチディスプレイオーディオPlusを設定。さらにスマートエントリー＆スタートシステムを追加し、利便性を高めています。

ハイブリッド車には、新たに電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能を標準装備。Z・Gグレードには前席アームレストも追加され、快適性が向上しました。

ボディカラーには新色「マスタード」をZグレードに追加。プリウスにも設定されている鮮やかなカラーです。

ドアミラーとシャークフィンアンテナは、全車共通でブラック加飾に統一されました。

また、ブラックパーツをまとった特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」の1.5リッターガソリン車に6速MT車（2WD）を新設定。走りの楽しさを求めるドライバーに、新たな選択肢を用意しました。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は169万7300円から288万4200円。特別仕様車Z“URBANO”は230万7800円から299万4200円です。

そんなヤリスには、複数のカスタマイズパーツもラインナップされています。本記事では、その中からモデリスタのカスタマイズパーツを紹介します。

まずエクステリアには、MODELLISTAエアロパーツセット（塗装済：13万8600円）が用意されています。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアスパッツ、リアバンパーガーニッシュの4点セットで、フロント・サイド・リアをトータルコーディネートすることで、統一感のあるクールな外観に仕上げることが可能です。

ヘッドランプガーニッシュやミラーガーニッシュ（各1万6500円）は、さりげなく高級感を演出するメッキ調パーツ。細部までこだわりたい人におすすめです。

ブラック×ポリッシュ仕上げのアルミホイールセットは、標準タイヤ対応のホイールが1台分用意されています。

インテリアで特に注目したいのが、茶木目調に仕上げられたインテリアパネルセット（3万7400円）です。インストルメントパネルと左右のパワーウインドウスイッチパネルが含まれ、ヤリスの室内をレトロかつシックな雰囲気へと演出します。

室内とラゲッジスペースを照らすLEDルームランプセット（2万2000円）は、標準装備の電球色ランプに代わり、レンズ全面が白く発光する明るいランプを採用。インテリアの視認性を高めます。

今回紹介したアクセサリーのほかにも、好みに応じた装備を取り入れることで、自分だけの特別な1台に仕上げることができます。