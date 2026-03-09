「知らない人多すぎ！」フロントガラスに潜む「▲マーク」は何のため？

普段、クルマを運転していてもなかなか気づくことのない、フロントガラスの隅にある小さな「▲」のマーク。

意識しなければ視界に入らないほど控えめなこの印が、実はドライバーの安全運転を大いに助けています。

先進的な電子デバイスにも引けを取らない、エンジニアたちの見事な知恵が詰まったこのマークの秘密に迫ります。

この三角形のマークは、2008年に発売されたホンダ「フリード」で初めて採用され、現在では国内外を問わずほぼすべてのホンダ車に備わっています。

一辺がわずか5ミリ程度の二等辺三角形で、フロントガラスの左右の縁にある黒いセラミック部分に、互いの先端が向かい合うように配置されています。

位置はドライバーの目線よりやや上あたりで、シールではなくガラスの素材そのものに焼き付けられているため、剥がれることはありません。

一見するとデザインの一部や製造上の目印のように思えるこのマークですが、ホンダがこれを導入した背景には「ドライバーの視線の動き」に関する綿密な研究がありました。

ホンダのエンジニアたちが、クルマ1台がギリギリ通れるような幅3メートルほどの狭い路地を左折する際の視線移動を分析した結果、運転に慣れた熟練ドライバーは視線が水平方向に滑らかに動くのに対し、運転が未熟な初心者ドライバーは視線が上下左右に散らばってしまう傾向があることが判明したのです。

狭い道での左折など、車幅感覚がシビアに問われる場面において、視線の上下のブレは運転の不安定さに直結します。

そこでホンダは、ドライバーの視線を無意識のうちに水平方向に誘導し、安定させるためのギミックとして、この小さな▲マークを考案しました。

人間には、左右に配置された点や印を結ぶ「仮想直線」を無意識に知覚するという視覚的な特性があります。

ドライバーの目線の先に水平の目安を設けることで、自然と視線の上下の散乱が抑えられるというわけです。

実際に、年齢や体格、運転歴の異なる30人のホンダ社員を対象に行われたテストでは、このマークがある状態とない状態で狭い道を左折する検証が行われました。

その結果、マークがないと車両と壁との距離にばらつきが生じたのに対し、マークがある状態では未熟なドライバーでも視線の縦ブレが減少し、車両の軌道が驚くほど安定したといいます。

しかも、運転の邪魔にならないサイズであるため、ドライバー本人はマークの存在を意識することなく、無意識のうちに運転感覚が補正されているという点が非常に画期的です。

また、こうしたフロントガラスの▲マークによる運転サポートはホンダ車に限りません。

例えば、レクサス先代「ES」や初代「NX」などでは、フロントガラスの中央下部に▲マークが配置されています。

こちらはホンダのように左右の視線移動を安定させる目的ではなく、路面の白線とマークの位置関係を視界に入れることで、車線内の中央付近をふらつくことなく走行するための「位置取りの目安」として機能しています。

ダッシュボードの中央にちょっとした突起が設けられているクルマもありますが、それも同様の役割を果たしています。

※ ※ ※

現代の自動車には、カメラやレーダー、超音波センサーなどを駆使した高価で複雑な先進運転支援システムが多数搭載されています。

もちろんそれらの技術は安全に不可欠ですが、ホンダの▲マークのように、極めて低コストでありながら人間の知覚や無意識に働きかけて確かな安全効果を生み出すアプローチは、まさにモノづくりの真髄と言えるでしょう。

もしご自身の愛車がホンダ車であれば、次にハンドルを握る際、フロントガラスの縁にある「小さな知恵の結晶」をぜひ探してみてください。