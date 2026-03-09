アメリカのニューヨーク市長の公邸前で7日、2つの抗議デモがにらみ合う中、火のついた不審物が投げ込まれるなどして6人が拘束されました。地元警察は即席の爆発装置だったと発表しました。

アメリカメディアによりますと、ニューヨークのマムダニ市長の公邸前で7日、保守系のインフルエンサーが呼びかけた反イスラムデモと、これに対抗するデモがにらみ合う事態となりました。

その際、2つの不審物が投げ込まれるなどして、あわせて6人が拘束されました。2つの不審物のうち少なくとも1つは炎と煙をあげていて、地元警察は、即席の爆発装置だったと発表しました。

不審物は瓶のような容器に黒いテープが巻かれていて、中にはボルトやネジと点火装置が入っていたということです。

不審物に関連して2人の男が拘束されていて、NBCによりますと、そのうちの1人が供述の中でイスラム過激派組織に言及したということで、FBI＝連邦捜査局と地元警察はテロの可能性もあるとして捜査しています。

イスラム教徒のマムダニ市長はSNSで、「白人至上主義者が偏見と人種差別に基づく抗議活動を公邸前で行った。このような憎悪はニューヨーク市に存在すべきではない」とした上で、「抗議活動での暴力は決して容認できない」と投稿しています。