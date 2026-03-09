◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝がツアー通算５勝目を飾った。単独首位から出て３バーディー、１ボギーの７０で回り、２位の永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝に１打差の通算１６アンダーで逃げ切った。優勝賞金２１６０万円を獲得。１９８８年ツアー制施行後、前年女王の開幕戦Ｖは２００１年、０３年の不動裕理以来、２３年ぶり２人目の快挙。昨年１２月２３日に死去した師匠で男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）にささげた。

師匠にささげるように、佐久間は右手を天に突き上げた。最終１８番で１・５メートルのパットを決め、２位の永井に１打差で逃げ切りＶ。昨年１２月に尾崎さんが死去してから、初めての大会を制し「心の支えがポッカリ空いて、寂しい気持ちだった。４日間はジャンボさんが見守ってくれてたと思う」と涙ぐんだ。

初の年間女王に輝いて迎えたオフの１２月２３日。中学３年から師事した恩師の悲報が届いた。信じられず自宅の部屋にこもって数時間、泣いた。「ご飯もなかなか食べられない日が続いた」。ただ、「家に閉じこもってくよくよしてたらジャンボさんに怒られる」と思い直し、目を真っ赤にはらしながら練習を再開。尾崎さん宅を訪れた際には、ジャンボ愛用のサンドウェッジを譲り受けた。ＳＮＳにその写真とともに「優勝するたびにドンペリ開けて乾杯しましょう」と記し、前を向いた。

記録ずくめの４日間だった。２日目に自己最少＆大会コースレコードの６２で首位に浮上。３日目は開幕から４４ホール連続ボギーなしの新記録を打ち立てた。オフの米合宿でスピンコントロールを磨いたショットで沖縄の強風を攻略した。４打リードで臨んだ最終日は１番で４メートル、３番で８メートルを沈め「苦しいと思った場面はなかった」。前年女王の開幕戦Ｖは２３年ぶり２人目で「素晴らしい不動さんの成績に並べてうれしい」と喜びをかみしめた。

１６日に都内で行われる師匠のお別れの会に出席し、５勝目を報告するつもりだ。「ジャンボさんには『まだ始まったばかりだぞ』と言われるんじゃないかな。頑張るので見守っていてほしい」。生前に交わした「メジャー制覇」「今季５勝」「２年連続の年間女王」の約束。悲しみを乗り越えた佐久間が、その第一歩を刻んだ。（星野 浩司）

◆佐久間 朱莉（さくま・しゅり）２００２年１２月１１日、埼玉・川越市生まれ。２３歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。１９年日本ジュニア２位、翌年アマ日本代表入り。２１年に埼玉平成高を卒業し、同６月のプロテストにトップ合格。２５年ＫＫＴ杯バンテリンレディスで初優勝。同年に４勝を挙げ、初の年間女王に輝く。好きな歌手は平井大。好きな言葉は「笑う門には福来たる」。１５５センチ。家族は両親と兄。