今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）〜3月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）〜3月15日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、過去の思いを消化していくタイミング。懐かしい場所や人に会ってみるといいでしょう。いろんな話をしてみると、相手のことも理解できて、これまでとは違うつながりを感じられるかも。恋愛面は、水族館や博物館デートをすると◎ いろんなものに触れて、話も自然と弾むでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
季節のフルーツなどを使った料理を作ると運気アップ。特に気持ちが沈んだときは、季節の物を食べると心が元気になれるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
