【日本】
国際収支（1月）08:50
予想　9250.0億円　前回　7288.0億円（経常収支)
予想　30000.0億円　前回　26971.0億円（経常収支・季調済)
予想　-10081.0億円　前回　1349.0億円（貿易収支)

景気動向指数（速報値）（1月）14:00
予想　113.0　前回　111.0（景気先行指数)　
予想　N/A　前回　114.3（景気一致指数)

【中国】
生産者物価指数（PPI）（2月）10:30
予想　-1.1%　前回　-1.4%（前年比)

消費者物価指数（CPI）（2月）10:30
予想　0.9%　前回　0.2%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（1月）16:00
予想　-4.1%　前回　7.8%（前月比)　
予想　13.2%　前回　13.0%（前年比)

ドイツ鉱工業生産指数（1月）16:00
予想　1.0%　前回　-1.9%（前月比)
予想　-0.8%　前回　-0.6%（前年比)

※予定は変更することがあります