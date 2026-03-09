本日の予定【経済指標】
【日本】
国際収支（1月）08:50
予想 9250.0億円 前回 7288.0億円（経常収支)
予想 30000.0億円 前回 26971.0億円（経常収支・季調済)
予想 -10081.0億円 前回 1349.0億円（貿易収支)
景気動向指数（速報値）（1月）14:00
予想 113.0 前回 111.0（景気先行指数)
予想 N/A 前回 114.3（景気一致指数)
【中国】
生産者物価指数（PPI）（2月）10:30
予想 -1.1% 前回 -1.4%（前年比)
消費者物価指数（CPI）（2月）10:30
予想 0.9% 前回 0.2%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（1月）16:00
予想 -4.1% 前回 7.8%（前月比)
予想 13.2% 前回 13.0%（前年比)
ドイツ鉱工業生産指数（1月）16:00
予想 1.0% 前回 -1.9%（前月比)
予想 -0.8% 前回 -0.6%（前年比)
※予定は変更することがあります
